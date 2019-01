Perú vs. Ecuador desde las 3:10 p.m. por el Sudamericano Sub 20 | Fuente: FPF / Selección Peruana

Perú vs. Ecuador | La Selección Peruana Sub 20 jugará esta tarde su tercer partido frente a Ecuador en el Sudamericano Chile 2019. El encuentro está programado para las 3:10 p.m. (hora peruana/ 5:10 p.m. en Chile). La bicolor aún tiene chances de clasificar al hexagonal final y para lograrlo está obligado a ganar. A diferencia de las otras dos fechas, el cotejo se jugará antes y seguro estás en plena chamba y no tienes un televisor cerca. No te preocupes. La radio está más cerca de la gente y tal como ha ocurrido en los grandes acontecimientos, RPP Noticiaste llevará EN VIVO todas las incidencias del cotejo por el grupo B. Minuto a minuto podrás encontrar toda la información en RPP.pe

Ya sabes, a las 3:10 p.m. sintoniza los 89.7 FM. en tu radio o conéctate a través del RPP Player, desde una Desktop, celular o tablet.

Para este partido, Daniel Ahmed realizará dos cambios con respecto al partido que cayó 1-0 ante Paraguay. Regresan al once Oslimg Mora y Sebastián Gonzales.

La Selección Peruana Sub 20 junto a Uruguay, Paraguay, Ecuador y Argentina integra el grupo ‘B’ del evento juvenil. Los tres primeros de cada grupo avanzaran a un hexagonal final donde disputaran cuatro cupos al Mundial de la categoría que se desarrollará en Polonia. Este campeonato también 3 plazas a los Panamericanos Lima 2019.





Perú vs. Ecuador: alineaciones confirmadas



Perú: Emile Franco; Fabio Rojas, Brayan Velarde, Carlos Huerto, Dylan Caro; Jesús Petrell, Walter Tandazo, Jairo Concha, Oslimg Mora; Marcos López y Sebastián Gonzales. DT: Daniel Ahmed.



Ecuador: Moisés Ramírez; Jackson Porozo, Diego Palacios, Jhon Espinoza, Gustavo Vallecilla, José Cifuentes, Leonardo Campana, Jordan Rezabala, Alexander Alvarado, Emerson Espinoza, Gonzalo Plata. DT: Jorge Célico.