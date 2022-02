Ormeño, Lapadula y García. | Fuente: Selección Peruana

La Selección Peruana entrenó esta mañana en la Videna en la antesala del encuentro ante Ecuador, que se disputará a partir de las 9 de la noche (hora peruana) por la jornada 16 de las Eliminatorias Qatar 2022. La bicolor necesita un triunfo para acercarse más a su sueño mundialista.



RPP Noticias pudo conocer que el entrenador Ricardo Gareca dispuso un repaso táctico y en el once titular volvió a realizar una variante en mediocampos. En días anteriores colocó a Edison Flores y Christofer Gonzales para ocupar el puesto del suspendido Christian Cueva. En esta jornada incluyó en la pizarra a Raziel García.

Asimismo otro detalle saltante es que Gianluca Lapadula no volvió al once en medio de su recuperación tras el fuerte golpe en la nariz que sufrió en la victoria ante Colombia. No se descarta que lo esperen hasta el final.

El 'Tigre' Gareca no ha confirmado a sus inicialistas, pero el once sería el siguiente: Pedro Gallese, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Miguel Trauco, Renato Tapia, Sergio Peña, Yoshimar Yotún, Raziel García, André Carrillo y Santiago Ormeño (Lapadula).

Perú sumó 20 puntos tras lograr el triunfo ante Colombia en Barranquilla. Ahora esperar encadenar su cuarto triunfo consecutivo en las Eliminatorias en el Estadio Nacional, que contará con el 70% de su aforo.

Fecha y hora del Perú vs Ecuador

Perú vs Ecuador se verán la caras el martes, 1 de febrero. La cita futbolística tendrá lugar en el Estadio Nacional desde las 9:00 p.m. (hora peruana y ecuatoriana)

Canales que transmitirán EN VIVO el Perú vs Ecuador

El partido EN DIRECTO será transmitido por Movistar Deportes, Latina TV. No te pierdas ningún detalle del duelo en la página web de RPP.pe





