Selección Peruana con Paolo Guerrero. | Fuente: EFE

Jorge Célico, director general de las selecciones juveniles de Ecuador, se refirió al choque ante la Selección Peruana por la fecha 8 de las Eliminatorias Qatar 2022. En su opinión, la 'Tricolor' es claro favorito para llevarse a la victoria en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, en Quito.

"A mí me da la sensación de sí por el momento, pero el partido hay que jugarlo, cualquier cosa puede pasar", señaló Jorge Célico en entrevista con RPP Noticias.



Asimismo recordó que dirigió a Ecuador en el amistoso que le ganó 1-0 a Perú con gol de Erick Castillo, en 2019. En ese partido asegura que tuvo la oportunidad de apreciar la calidad de los futbolistas peruanos.

"Tiene buenos jugadores y con experiencia, de buen pie y tiene claridad. Pero el momento no es bueno y el fútbo es un juego colectivo. A veces el brillo individual no termina de relucir sobre lo colectivo. Hoy lo colectivo no está bien, pero Perú tiene la condición de revertir esto frente a una selección joven como es la ecuatoriana. El fútbol te da sorpresas", agregó.

Jorge Célico, DT de Ecuador. | Fuente: AFP

Cambio generacional en Perú

Célico, entrenador argentino de 59 años, cree que ha llegado el momento que la Selección Peruana realice un cambio generacional en su plantel, tal como lo hizo Ecuador y el cual le da buenos resultados en las Eliminatorias.

"Hay que atreverse a hacerlo porque las cosas no salen", señaló el entrenador de la 'Tricolor'. "A mucho le pesa llegar a la selección por un tema cronólogico que disminuye su rendimiento".

"Quizá lleve un poco más de tiempo en el Perú. Creo que hay que atreverse hacerlo cuando las cosas no salen y los equipos no rinden, lo que pasó con Ecuador en la eliminatorias anterior que el equipo en un momento no pudo ganar más y naturalmente se dio para poner a estos chicos", subrayó.



Cuando se le consultó sobre Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, que a sus 37 años se mantienen en la bicolor, sostuvo: "no es fácil que un jugador de 37 años juegue en Quito llámese como se llame. Nadie va a discutir la calidad de los futbolistas que se nombró".

¡Inicia la semana creyendo más que nunca en #LaTri que nos une! 🙌🏼



E S T I E M P O D E A L E N T A R#VamosEcuador ⚽️



Falta 1️⃣ día 🇪🇨 vs 🇵🇪 pic.twitter.com/GmxwYQsOoM — La Tri (@LaTri) June 7, 2021





NUESTROS PODCASTS

Está comprobado que las personas que tuvieron coronavirus pueden reinfectarse tiempo después. ¿Cuánto dura la inmunidad tras el primer contagio? El Dr. Elmer Huerta nos aclara la duda.