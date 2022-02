Moisés Caicedo. | Fuente: EFE

Gonzalo Plata y Pervis Estupiñán son dos de las jóvenes figuras de Ecuador que ocupa el tercer lugar en Sudamérica en las Eliminatorias Qatar 2022. Aunque el entrenador Gustavo Alfaro también cuenta en su plantel con el volante Moisés Caicedo que se perfila como una amenaza para la Selección Peruana en el choque que se desarrollará este martes en el Estadio Nacional de Lima.

“Estamos entrenando muy fuerte y hacerlo mejor que contra Brasil. Sabemos que ellos (Perú) esperan al contragolpe y vamos a estar muy enfocados atrás, todos presionando desde la defensa hasta el ataque, porque cuando Perú ataca es peligroso”, analizó el volante del Brihgton de la Premier League inglesa en una entrevista con El Canal del Fútbol.

Caicedo, que anotó uno de los goles del triunfo de Ecuador ante Chile en Santiago, también elogió al DT Alfaro que ha sido clave en la buena campaña del Tricolor en las Eliminatorias.

“El DT es una muy buena persona, fuera de la cancha es como un amigo más de nosotros. Nos da libertad de hacer las cosas en el campo, y cuando uno la tiene, lo hace mejor. Si me pide algo es porque puedo hacerlo. Me siento bien con Gruezo, porque siempre me cubre las espaldas cuando ataco; con (Jhegson) Méndez lo mismo”, destacó.

Ecuador suma 24 puntos, mientras Perú lleva 20 unidades luego de vencer a Colombia en Barranquilla.

Perú vs. Ecuador: probables alineaciones

Perú: Pedro Gallese, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Miguel Trauco; Renato Tapia, Sergio Peña, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzales, André Carrillo y Gianluca Lapadula.

Ecuador: Hernán Galíndez; Angelo Preciado, Félix Torres, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Carlos Gruezo, Moisés Caicedo, Alan Franco, Gonzalo Plata, Michael Estrada, Ayrton Preciado (Yordy Caicedo).





