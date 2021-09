La Selección Peruana de Voleibol Sub 18

Perú vs Egipto EN VIVO: la Selección Peruana de Voleibol Sub 18 hará su debut este lunes, 20 de setiembre, en el Campeonato Mundial de Voleibol Femenino Sub 18 en México. El duelo contra las egipcias se jugará a las 2:00 p.m. (horario peruano).

El sexteto nacional se enfrentará en la primera jornada a Egipto, como parte del grupo B que está integrado también Turquía, República Dominicana e Italia.

La transmisión EN DIRECTO lo tendrás en el canal oficial de Youtube de Volleyball World. El set a set también lo tendrás en la página web de RPP.pe

Aquí puedes ver EN VIVO y EN DIRECTO el Perú vs Egipto

Fixture de la Selección Peruana de Voleibol Sub 18

Fecha Hora Partido 20/09 2:00 p.m. Perú vs. Egipto 21/09 2:00 p.m. Perú vs. Turquía 22/09 11:00 a.m. Perú vs. República Dominicana 24/09 11:00 a.m. Perú vs. Italia

* Clasifican a la siguiente fase los cuatro primeros del grupo.

Las integrantes de la Selección Peruana Sub 18

Armadoras

Camila Chacón Gálvez

Fabiana Távara Arrascue

Elizabeth Bolívar Gonzales

Opuestas

Saskya Silvano Ramírez

Keira Zelada Espinoza

Puntas Receptoras

Alondra Alárcon Romero

María Fernanda Cisneros Salas

Amanda Legario Gómez

Centrales

María Fernanda Denegri Salinas

Angela Niquen Rojas

Eliane Silberman Behar

Líbero

Miyuki Guibo Amaya

La Selección Peruana de Voleibol Sub 18 es dirigida por la olímpica Gina Torrealva. Su comando técnico está integrado por Janet Vasconzuelo (Asistente), Manuel Augusto Gonzáles (segundo asistente), Mauricio Tejada Conroy (médico),

Rommel Heredia Chang (preparador físico), Sidney Mandros Poblet (estadístico). Como jefe de la delegación viajó

Carlos Goicochea Cabada.

