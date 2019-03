Perú vs. El Salvador por fecha FIFA | Fuente: RPP Noticias

Perú vs. El Salvador se enfrentan este martes en el estadio Robert F. Kennedy, en Washington.El partido amistoso internacional por fecha FIFA está programado para las 7;00 de la noche (hora peruana). La bicolor buscará su segundo amistoso en el presente año.

El duelo entre los peruanos y centroamericanos será transmitido por Movistar Deportes y Latina. Lo puedes escuchar online en RPP Player. El antes, durante y después del partido lo puedes seguir a través de la web de RPP.pe

La Selección Peruana derrotó a Paraguay 1-0 con gol de Christian Cueva. La idea de Ricardo Gareca es sumar su segunda victoria en estos dos partidos de preparación con miras a la Copa América.



La única duda en Perú la produjo el punta Jefferson Farfán, que se entrenó al margen del grupo para minimizar los efectos de una sobrecarga muscular. No obstante, su inclusión en el once no parece estar comprometida. Si no actúa la 'Foquita' podría entrar Yordy Reyna, quien destacó en los entrenamientos en territorio estadounidense y marcó cuatro goles.



Ante Paraguay, Reyna entró en el segundo tiempo, se mostró ágil y veloz pero no tuvo tiempo.



Con los partidos contra Paraguay y El Salvador la selección peruana ha comenzado su preparación para la Copa América, del 14 de junio al 7 de julio en Brasil.

Así llega El Salvador

El Salvador tiene como máximo desafío en 2019 la Copa Oro que transcurrirá en territorio estadounidense durante el mismo periodo de la Copa América.



Los salvadoreños llegan al partido que se jugará en el estadio Robert F. Kennedy con los ánimos en alto después de vencer por 2-0 a Jamaica en San Salvador el pasado sábado, en la cuarta fecha de la Liga de Naciones de la Concacaf.



Este resultado permitió a los pupilos de De los Cobos clasificar a la Copa Oro 2019, tras una combinación de resultados de la jornada del domingo que le favoreció.



"Ante Perú, el resultado es lo que menos me importa. Habrá oportunidad para que otros jugadores tengan la oportunidad de jugar, de que se muestren, porque ahora, con estos 23 jugadores, tenemos un grupo muy parejo", manifestó



Perú vs. El Salvador: alineaciones probables.

El Salvador: Henry Hernández; Roberto Domínguez, Iván Mancía, Bryan Tamacas, Juan Barahona, Narciso Orellana; Óscar Cerén, Jaime Alas, Darwin Cerén, Gerson Mayén; Joaquín Rivas.



Seleccionador: Carlos de los Cobos



Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Miguel Araujo, Luis Abram, Marcos López; Renato Tapia, Christian Cueva, Yoshimar Yotún, Edison Flores, André Carrillo; y Beto da Silva.



Seleccionador: Ricardo Gareca



Estadio: Robert F. Kennedy, en Washington.