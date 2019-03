La Selección Peruana perdió 2-0 ante El Salvador. | Fuente: Twitter: @fclokomotiv

En una etapa de preparación se analizan muchas cosas. Rendimientos, resultados, idea de juego y otras cosas. Si trasladamos eso a la Selección Peruana el saldo es preocupante con miras a la Copa América. Este martes se perdió sorpresivamente ante El Salvador y las estadísticas siguen siendo adversas para el equipo de Ricardo Gareca.

Tras la Copa del Mundo, la 'Blanquirroja' ha disputado ocho encuentros con un saldo negativo: cinco derrotas, dos triunfos y un empate. Perú recibió 12 goles y anotó nueve tantos. La defensa dejó de ser sólida como antaño y el ataque se resintió al punto que fueron los volantes y defensores quienes terminaron marcando goles en la mayoría de los casos.

Ya antes de esta fecha FIFA Ricardo Gareca había revelado su preocupación por el aspecto defensivo del equipo. "Me preocupa haber encajado tantos goles. No resiste una selección si no logra tener solidez, debemos retomarlo. Creemos que en muchos casos esos goles que nos anotaron eran evitables", declaró antes de viajar a Estados Unidos.

En los ocho partidos que disputó la Selección Peruana, en los ocho le marcaron goles. La falta de continuidad en sus clubes de varios jugadores, y la ausencia de otros, también influyen en este declive en el rendimiento del equipo. Solo restan dos amistosos más antes del arranque de la Copa América y queda mucho por corregir.