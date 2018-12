Selección Peruana tiene programado jugar dos partidos en fecha FIFA de marzo | Fuente: Selección Peruana

Pese a que la Selección Peruana anunció que se enfrentará a El Salvador el próximo 26 de marzo, en Washington; en el país centroamericano aún no quiere confirmar el amistoso en fecha FIFA. El presidente de la Federación de Fútbol de ese país prefiere no darlo por cerrardo. ¿El motivo?

"Nsotros todavía no tenemos de manera oficial ningún partido (amistoso) para marzo. Sí sabemos que jugaremos el 26, todavía no está definido pero lo más seguro es que juguemos con Guatemala, (pero) seguro no está”, indicó Hugo Carrillo, presidente de la Federación de Fútbol de El Salvador, al diario La Prensa.





El diario La Prensa se contactó con el agente que le ve los partidos a la selección centroamericana y señaló que el partido amistoso en fecha FIFA aún no se confirma por falta de escenario deportivo. “El partido El Salvador versus Perú en Washington no se puede confirmar, debido a que los administradores del estadio están de vacaciones. El partido se ve bien, pero mientras no haya estadio no podemos confirmar nada", acotó.





La Selección Peruana tiene programado jugar dos partidos amistosos en fecha FIFA. El primero será ante Paraguay, el 22 de marzo. El segundo era frente a El Salvador, pero ahora falta que se concrete o se busque otro rival.