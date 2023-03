📷 صور الندوة الصحفية للسيد وليد الركراكي قبل لقاء الغد أمام منتخب البيرو



Some pictures of the press conference for the second friendly game against Peru 🇵🇪#DimaMaghrib 🇲🇦 #AtlasLions #TeamMorocco pic.twitter.com/ydljDXh2y2