Luis Abram fue parte del plantel al repechaje hacia Qatar 2022. | Fuente: @SeleccionPeru

La primera prueba de Juan Reynoso. Perú jugará ante México este sábado en Pasadena, California, en el marco de una nueva fecha FIFA a nivel mundial.

Luis Abram fue uno de los jugadores llamados por Juan Reynoso. El defensor central de la Selección Peruana se encuentra en territorio norteamericano y comentó el que será el estreno del nuevo director técnico de la blanquirroja, esta vez en una más que dura prueba ante México en duelo pactado en el Rose Bowl de Pasadena.

"La verdad que estoy muy contento por estar en la selección. Me reencuentro con mis compañeros y espero que estos dos partidos sean positivos", fue lo que remarcó Abram en breve conversación con Depor.

Luis Abram aguarda un buen nivel de Perú contra México

Juan Reynoso dirigió a Luis Abram en Cruz Azul. | Fuente: AFP

Asimismo, habló sobre el DT de la bicolor. Ya lo tuvo como estratega en el Cruz Azul, su equipo actual, por lo que sabe de la exigencia que le pondrá el popular 'Cabezón' a él y más integrantes del equipo.

"Nos conocemos, es un excelente entrenador y aguardo que le vaya muy bien. Llegué con Uriel Antuna y Charly Rodríguez. Me comentaron cosas de él y le daré al profesor sus saludos", remarcó.

Por último, el defensa de la Selección Peruana dio cuenta que hubo un pedido de parte de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para ser liberado con anterioridad. Sin embargo, la directiva de su conjunto no accedió a la solicitud.

"Mi club no quiso. Yo me encuentro predispuesto a lo que me indiquen. Ahora estoy con la selección y muy feliz por eso", finalizó Luis Abram, quien apunta a tener minutos ante el combinado de México que dirige Gerardo 'Tata' Martino.

Perú y el inicio de Juan Reynoso en la blanquirroja

Hay que tener en cuenta que el último partido del 'equipo de todos' fue ante Australia en Doha, el cual que fue repechaje intercontinental rumbo a Qatar 2022.

Luego del cotejo ante los aztecas, programado para el sábado 24 de septiembre, se vendrá el choque con El Salvador, también en suelo estadounidense.

