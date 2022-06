El Himno Nacional. | Fuente: Movistar Deportes

El RCDE Stadium de Barcelona se llenó de miles de peruanos que llegaron al coloso catalán para alentar a la Selección Peruana que se medirá este domingo ante Nueva Zelanda. Minutos previos al pitazo inicial se entonó la emotiva canción 'Contigo Perú' para la felicidad de la afición nacional.

Asimismo los seguidiores peruanos también se emocionaron cuando los jugadores de la Selección Peruana enotaron el Himno Nacional que retumbó el estadio donde juega de local el Espanyol.

Pedro Gallese, Gianluca Lapadula, André Carrillo y Christian Cueva, entre otros, vibraron al cantar el Himno Nacional.

Para este partido, Ricardo Gareca no tomará en cuenta por precaución a Luis Advíncula, Renato Tapia y Edison Flores. Mientras Miguel Trauco no aparece en el once inicial y tendrá que esperar su oportunidad en la banca de suplentes.

Perú en el repechaje

Al acabar en el quinto lugar de las Eliminatorias en Sudamérica, Selección Peruana chocará contra Australia o Emiratos Árabes Unidos el lunes 13 de junio en Doha (Qatar).

Perú vs. Nueva Zelanda: así arrancaron hoy en el amistoso internacional

Perú: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Miguel Trauco; Sergio Peña, Pedro Aquino, Yoshimar Yotún; André Carrillo, Christian Cueva, Gianluca Lapadula.

Nueva Zelanda: Stefan Marinovic; Tim Payne, Nando Pijnaker, Tommy Smith, Francis de Vries; Joe Bell, Marko Stamenic, Buil Tuiloma; Alex Greive, Chris Wood, Logan Rogerson.





