La expectativa nuevamente está sobre la Selección Peruana. Este viernes Ricardo Gareca dará a conocer la lista de convocados para afrontar el repechaje del Mundial Qatar 2022. Australia o Emiratos Árabes Unidos será el rival de la ‘bicolor’, no obstante, antes habrá otra prueba: el amisto contra Nueva Zelanda.

El choque frente al elenco oceánico será donde Gareca definirá los ajustes de su equipo antes del repechaje. El partido se jugará el próximo 28 de mayo en el RCDE Stadium de Barcelona, por lo que la FIFA anunció que el Ishmael Barbara será el árbitro encargado del duelo.

Ishmael Barbara, de Malta, fue elevado como juez internacional por la UEFA ante la FIFA en el 2021. A sus 28 años, solo una vez fue árbitro principal en una competencia de clubes, el FH vs. Sligo Rovers por la Conference League. A nivel de selecciones, estuvo a cargo de partidos en los Europeos Sub 17 y Sub 21. Después sus labores fueron principalmente como cuarto árbitro.

A Ishmael Barbara le acompañarán Roberto Vella (1er asistente), Duncan Sultana (2do asistente) y Malcolm Spiteri (4to árbitro), todos de Malta.

Perú se alista para el repechaje de Qatar 2022

La Selección Peruana pondrá en marcha su plan de actividades de cara al repechaje del Mundial Qatar 2022. Ricardo Gareca dará a conocer este viernes la lista de convocados y el sábado 28 de mayo, por la noche, la delegación viajará a Barcelona.

Hasta el 4 de junio el plantel entrenará en el Centro de Altor Rendimiento Deportivo de San Cugat y el domingo 5 se llevará a cabo el amistoso con Nueva Zelanda. Tras ello las prácticas continuarán hasta el viernes 10, mismo día que se trasladarán a Doha.

Ya conociendo al rival del repechaje, la Selección Peruana trabajará por dos días en Sadd Stadium y el lunes 13 de junio será el partido donde la ‘bicolor’ buscará su pase al Mundial Qatar 2022.





