André Carrillo en entrenamiento de la Selección Peruana. | Fuente: Selección Peruana

André Carrillo realizó este viernes su segundo entrenamiento con la Selección Peruana a pocos días del compromiso ante Paraguay por la primera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022.

En entrevista con RPP Noticias, Carrillo señaló que tuvo un largo y tortuoso viaje para llegar a Lima proveniente de Arabia Saudita, donde juega en el Al Hilal. La 'Culebra' señaló que hizo escalas de dos días debido a la crisis sanitaria por el coronavirus. Aunque destacó que todo ese sacrificio valió la pena por incorporarse a la bicolor.



"No ha sido nada fácil por la situación que está viviendo el mundo por lo del COVID. He tenido que pedir muchos permisos y escalas en diferentes países donde normalmente no los hago", señaló.



"Alegría por haber llegado y formar parte del grupo para ponernos a ritmo para empezar bien las Eliminatorias. He tenido que hacer escalas de dos días. Son sacrificios que uno hace pero va a valer la pena", agregó el extremo peruano de 29 años.

Carrillo también se refirió sobre el momento que se contagió de coronavirus. "Me infecté con el virus, pero todo bien soy una de las pocas personas que tuvo complicaciones pero todo eso ya quedó en el pasado", culminó.

Perú debutará en la Eliminatorias de visitante ante Paraguay el 8 de octubre. De no mediar inconvenientes, Carrillo será titular en el duelo a realizarse en el Defensores del Chaco.



No ah sido nada fácil por la situación que está viviendo el mundo por lo del covid he tenido que pedir muchos permisos y escalas en diferentes países donde normalmente no lo hago. escala de muhcas horas

esto es lo de menos alegría por haber llegado y formar parte del grupo ponernos a ritmo para empezar bien las Eliminatorias



porque he tenido que hacer escalas de dos días son sacrificios que uno hace pero va a valer la pena.

covid: me infecté con el virus, pero todo bien soy una de las pocas personas que tuvo complicaciones pero todo eso ya quedó en el pasado

la ausencia de paolo no solo nos afecta en los futbolístico, también en el liderazgo esto nos va ser más fuertes hay jugadores que pueden ocupar su lugar que también dará todo por la Selección Ya hemos jugado partidos sin Paolo



y lo de la foca que ha tenido una larga para por su lesión yo que lo veo el día a día lo veo con muhcas ganas de aportar a la selección siempre tomando riesgos porque están sin equipo cualquier jugador preferiri firmar un contrato antes de jugar porque podría lesionarse pero jjefferson es un profesional que ama la seleccion, quiere estar acá y es su principal motivo.

estoy qacotsymbrado jugar en un equipo que pelea cosas por titulos ser ptotagonistas sirmprte por suerte he tenido la oportunidad d ejugar en equipos grandes hoy en día represento un equipo gigante de asia estan contentos conmigo.

esta mas que claro mejor que haya ma spresionn que nos exigen los eis puntos so quiere decir que le hemos cambido la menbtildad ala gente de peru eso inlfuye en los cmabios que hemos dado en los ultmios años



eso nos motiva queremos empzear las eliminatoria de manera diferente