¿Cómo juega Paraguay, el rival de Perú en su debut por las Eliminatorias Sudamericanas 2026?

Habitual representante de Sudamérica en las Copas del Mundo a finales de los 90 e inicio del siglo, desde que realizó su mejor participación en Sudáfrica 2010, la clasificación al máximo torneo le ha sido esquiva a Paraguay. A partir de ahí, ocho entrenadores se hicieron cargo de la selección, siendo el actual responsable Guillermo Barros Schelotto, quien cuenta ya con un recorrido de 15 partidos con la ‘albirroja’ antes del comienzo de las Eliminatorias 2026.

Guillermo Barros Schelotto comenzó su ciclo con Paraguay en octubre del 2021 tras la destitución de Eduardo Berizzo, el técnico que intentó alejarse del tradicional estilo de juego guaraní y al que los resultados no le acompañaron. La elección del ‘Mellizo’ significaba mirar otra vez aquellas raíces, es decir, ser combativos, sólidos en las áreas y no recurriendo a la posesión del balón como elemento indispensable en la propuesta.

En 15 cotejos, tomando en cuenta las Eliminatorias y amistosos, Paraguay ha obtenido cuatro victorias, 3 empates y ocho derrotas, un rendimiento de 33.3%. Seis juegos fueron en Eliminatorias, en los que cayó cuatro veces, igualó con Colombia en Barranquilla y solo le ganó a un Ecuador ya sin presiones tras lograr su boleto a Qatar. En ese compromiso fue el único en el que logró marcar por el clasificatorio.

La puesta en marcha de los amistosos tampoco cambió el escenario de los resultados, aunque se encontró una mejor sintonía en el camino con el gol, teniendo a Miguel Almirón como el máximo artillero en el proceso (4 goles) del ‘Mellizo’.

En este tiempo de búsqueda de un universo con el objetivo puesto en el Mundial 2026, el seleccionador argentino citó a 62 futbolistas para 9 partidos. Sin embargo, esta cantidad no ha llegado a solidificar un plan de juego.

Paraguay no presiona la salida del rival. Pelea por la recuperación a la altura del mediocampoFuente: Captura

El estilo del Paraguay de Barros Schelotto

Guillermo Barros Schelotto ha empleado los sistemas 1-4-3-3 y 1-4-2-3-1, pero el primero de ellos pierde opción de ser el elegido frente a Perú debido a la lesión de Julio Enciso, que ha jugado como segundo delantero o extremo izquierdo. La ausencia de Enciso, agregada al rol de incidencia que le dio Alejandro Romero Gamarra cuando ingresó en el último choque con Nicaragua, lleva a considerar a un elenco que optaría por contar con un mediapunta, en este caso ‘Kaku’.

La posesión del balón no es indispensable para Paraguay, equipo que se siente cómodo llegando al área rival por la vía más rápida, que es el servicio largo hacia Gabriel Ávalos (el ‘9’) para la descarga a sus complementos ofensivos.

Las bandas son sectores para el desenvolvimiento de los laterales, aunque esto dependerá si el técnico elige a marcadores más ofensivos o resuelve fortalecerse más en defensa con Robert Rojas y Junior Alonso.

Miguel Almirón, extremo con recorrido por el sector central del ataque | Fuente: Tigo Sports

Con ese rol definido -si bien el entrenador siempre toma en cuenta a extremos- estos se sienten atraídos a centralizarse en sus traslados y cuando intentan asociarse. Miguel Almirón comienza en la derecha y va aproximándose al carril central para filtrarse más en el área o rematar. Zurdo con perfil cambiado, una función que se asemeja a la que ha puesto en escena Enciso en el sector opuesto. Su baja le abre vía a la titularidad de Matías Rojas, otro mediocampista izquierdo que en la selección ha rotado posiciones entre el medio y la derecha.

Paraguay reúne talentos para asociarse en espacios cortos, imprimir velocidad, ocupar espacios libres y disparar de media distancia, no obstante, al momento de las ejecuciones los intentos no han conseguido ser ni efectivos ni constantes. La albirroja rompió obstáculos a partir de reacciones individuales de sus atacantes, un déficit que ha llevado a un grado de poca confianza en el proyecto que todavía no arrancó.

Paraguay es de los equipos que no apuesta por la presión alta en campo contrario para la recuperación de la presión, aunque con Perú la función estará condicionada a su localía y la obligación sobre sí de buscar el triunfo.

Gabriel Ávalos y Miguel Almirón, las cartas de ataque del 'Mellizo'Fuente: Albirroja

En sus recientes presentaciones ha permitido que sus rivales avancen metros en su terreno y aguarda recién cerca al círculo central para ejercer su tarea de recuperación, manteniendo la estructura de la línea defensiva detrás del centrodelantero. Cumplir la estrategia ha favorecido emprender contragolpes aprovechando la velocidad de sus integrantes.

Una Paraguay con un proceso de Barros Schelotto más experto que el Perú de Reynoso es el primer rival ‘bicolor’ en el comienzo de las Eliminatorias. Material individual con presente importante cada uno en sus clubes, pero que luego de 15 compromisos continúa con escasez de evolución colectiva y, a pesar de su historia futbolera, cierta resistencia a la confianza en el ‘Mellizo’.

