Himno Nacional del Perú | Fuente: Movistar Deportes

Llegó el día. Este martes 29 de marzo, a partir de las 6:30 pm., la Selección Peruana busca su pase al repechaje de cara a Qatar 2022, al enfrentar a Paraguay en casa. El equipo de Ricardo Gareca depende de sí mismo para dar ese gran paso de camino a un próximo Mundial.

La importancia del encuentro hizo que, en la previa, el Himno Nacional se viva de una manera especial. A estadio lleno, el canto del mismo se escuchó muy efusivamente, fue liderado por Daniela Darcourt, y fue imposible no emocionarse.

Luego de escuchar el himno de la visita, fue nuestro turno. Los 11 titulares de la Selección Peruana se pararon en el centro del campo y, abrazados, entonaron la letra del símbolo patrio. Lo propio hicieron los suplentes, al borde del campo, y los miles de peruanos presentes en el coloso de la blanquirroja.

Al final del cántico, todos se unieron en palabras de aliento y aplausos. La motivación estuvo al máximo, de cara al partido más importante en este proceso eliminatorio rumbo a Qatar 2022.

¿Qué necesita Perú para avanzar al repechaje?

Si gana: habrá clasificado. No necesita nada más.

Si empata: deberá esperar que Colombia no Colombia no le gane, de visita, a Venezuela. Además, Chile no deberá ganarle, de local, a Uruguay.

Si pierde: deberá esperar que Colombia pierda ante Venezuela, de visita. Además, Chile no deberá ganarle, de local, a Uruguay.

Así se cantó el Himno Nacional del Perú | Fuente: Movistar Deportes

Alineaciones confirmadas

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Miguel Trauco; Renato Tapia, Sergio Peña, Yoshimar Yotún; Edison Flores, Christian Cueva y Gianluca Lapadula.