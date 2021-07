Una nueva faceta de Pedro Gallese | Fuente: Instagram André Carrillo

“'Pulpo' Barber Shop” sigue dando la hora en la concentración de la Selección Peruana. El primer "cliente" fue André Carrillo y quedó conforme con el "trabajo" realizado por el barbero: Pedro Gallese, por eso lo recomendó a sus compañeros.

Este miércoles, Sergio Peña acudió al “'Pulpo' Barber Shop” para cortarse el cabello. Este momento fue compartido André Carrillo, volante de Al-Hilal, en sus historias de Instagram.

El instante también sirvió para bromear. “El modelo está un poco dientón, pero bueno”, comentó Wilder Cartagena, quien se encontraba en la habitación y generó la respuesta de la 'Culebra'.

Pedro Gallese cortando el cabello a Sergio Peña | Fuente: Instagram André Carrillo

Aún no se confirma el once de Perú

El técnico de la Selección Peruana definirá este jueves el once que enfrentará a Paraguay en los cuartos de final de la Copa América 2021. El 'Tigre' Gareca definirá su once titular el jueves en el partido de práctica, aunque de no mediar inconvenientes mantendrá el mismo equipo base con Lapadula y André Carrillo como las prinicipales cartas de gol. La única duda que existía era si arranca Alexander Callens o Anderson Santamaría.

Perú y Paraguay chocan este viernes en el estadio Olímpico Pedro Ludovico en Goiania, a partir de las 4:00 p.m.

