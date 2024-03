Jorge Fossati confirma que realizará "varios cambios" para el partido con República Dominicana

La Selección Peruana disputará este martes su segundo encuentro del año ante República Dominicana. Previo al cotejo, el técnico Jorge Fossati confirmó que realizará varios cambios con respecto a la victoria sobre Nicaragua.

En diálogo con los medios de comunicación en el Monumental, el uruguayo dijo que la idea de los amistosos es ver a todos los jugadores y hacerles ver la idea de juego.

"Ustedes saben que la idea... yo no les diré nombres, pero no les miento. Una cosa es ocultar lo que yo pienso o no dar la información que yo pienso que no hay que dar, y otra cosa es mentir", indicó en un primer momento.

"Hace unos días les dije que la idea o el objetivo no era buscar en estos dos partidos el equipo titular, sino que todos o la mayoría pudiera ser parte de estos dos partidos y así todos, o casi todos, tuvieran la oportunidad de trabajar la idea. No es de extrañarse que para mañana haya varios cambios", complementó.

Amistosos en junio: ¿quiénes serían los rivales?

Por otro lado, el estratega nacional confirmó que en junio se tienen pensado jugador dos amistosos: uno en Perú y otro en Estados Unidos. Además, aseguró que los rivales serían sudamericanos.

"Si estamos planificando lo que será en junio y es la intención tener dos partidos. De hecho, hay dos partidos de fecha FIFA antes de la Copa América. La idea era hacer un partido acá (Perú), la primera fecha acá; y la segunda en Estados Unidos y ya quedarnos acá", indicó en un primer momento.

"Los rivales que estamos buscando, ya hay algo y son rivales sudamericanos", finalizó Jorge Fossati.

La Selección Peruana jugará este martes 26 de marzo ante República Dominicana en partido amistoso internacional. El cotejo se disputará en el Estadio Monumental desde las 8:30 p.m. hora peruana.

