¿Qué canal transmitirá el Perú vs. República Dominicana por amistoso internacional en el Monumental?

La Selección Peruana buscará este martes darle una nueva alegría a su hinchada. Tras la victoria por 2-0 sobre Nicaragua, el equipo por Jorge Fossati se enfrentará a República Dominicana en el Monumental, en un encuentro donde se espera más de una sorpresa.

De hecho, de propias palabras del estratega, realizará varias modificaciones para el partido de martes 26 de marzo. "Lo que tenemos pensado es que todos los jugadores trabajen la idea y el equipo titular recién se vea en la Copa América", indicó el uruguayo.

Por ello, se esperan los regresos de Pedro Gallese y Aldo Corzo, quienes no salieron en lista para el primer amistoso del año. Además, y lo más seguro, es que sumen minutos Sergio Peña, Edison Flores, Piero Quispe y Luis Advíncula, quienes no fueron de la partida en Matute.

"La no presencia de Pedro (Gallese) fue porque -simplemente- no iba a jugar, no lo iba a poner y no deja de ser hasta un respeto para él. Yo tenía que sacar a tres, no podía dejar a los 29 en el banco. Eran 26 en total, eso fue lo que me permitieron hoy", indicó Jorge Fossati ante las ausencia del arquero de la Bicolor.

¿A qué hora juega Perú vs. República Dominicana?

El partido entre la Selección Peruana vs. República Dominicana se jugará a las 8:30 p.m. de hora peruana (21:30 hora de República Dominicana), en el estadio Monumental. Los horarios en otros países del mundo es el siguiente:

Perú: 8:30 p.m.

República Dominicana: 8:30 p.m.

Argentina: 10:30 p.m.

Ecuador: 8:30 p.m.

Colombia: 8:30 p.m.

México: 7:30 p.m.

Uruguay: 10:30 p.m.

Brasil: 10:30 p.m.

Chile: 10:30 p.m.

Paraguay: 10:30 p.m.

Estados Unidos (Miami): 9:30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 6:30 p.m.

España: 02:30 a.m. (sábado 23 de marzo)

¿En qué canal ver Perú vs. República Dominicana vía TV por amistoso internacional?

El partido será transmitido EN VIVO a todo el territorio nacional por TV en señal abierta en América TV y ATV. También se podrá ver en Movistar Deportes, canal 3 y 703 (HD) de Movistar TV. RPP transmitirá en radio EN DIRECTO el amistoso, en la frecuencia 89.7 FM, 730 AM, sus diversas emisoras a nivel nacional. y en AudioPlayer. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.

Joao Grimaldo anotó su primer gol con Perú.Fuente: FPF

¿Cuál es la lista de convocados de la Selección Peruana?

Arqueros: Pedro Gallese, Renato Solís, Diego Romero y Carlos Cáceda.

Defensas: Anderson Santamaría, Erick Noriega, Miguel Araujo, Aldo Corzo, Alexander Callens, Luis Abram, Carlos Ascues, Luis Advíncula, Oliver Sonne, Miguel Trauco y Marcos López.

Mediocampistas: Wilder Cartagena, Martín Távara, Sergio Peña, Jesús Castillo, Piero Quispe, Joao Grimaldo.

Delanteros: Andy Polo, Franco Zanelatto, Gianluca Lapadula, Bryan Reyna, Paolo Guerrero, Edison Flores y José Rivera.

