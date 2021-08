Diego Godín | Fuente: AFP

Este jueves la Selección Peruana se medirá ante Uruguay por la fecha triple de Eliminatorias y, previo al compromiso, Diego Godín, defensor 'charrúa', habló con la prensa en su arribo a Montevideo sobre sus expectativas para este compromiso.

"Queremos confirmar el crecimiento que se tuvo en las dos fechas de eliminatorias y Copa América. Fuimos muy autocríticos y se fue de menos a más. Los últimos partido de Copa conseguimos un buen funcionamiento, solidez defensiva, volumen de juego, pero nos faltó el gol y al fútbol se gana con goles, pero es importante lograrlo ahora porque son nueve puntos que pueden ser decisivos para ir al Mundial de Qatar", sostuvo Godín con la prensa.

Asimismo, se refirió a la retención de algunos jugadores sudamericanos en la Premier League, entre los cuales también resultó afectado Edinson Cavani: "Solo voy decir que la verdad que la competición está desvirtuada por lo sucedido. No es normal que las selecciones no puedan contar con los jugadores que los técnicos consideran seleccionables. En nuestro caso nos toca no contar con Edi (Cavani) y no es normal que los jugadores estén pensando hasta último momento si venir o no porque quedan en el medio".

Uruguay sin Luis Suárez y Edinson Cavani:

En tanto a la ausencia de Cavani y también la del 'Pistolero' por lesión, Godín agregó: "Ya hemos jugado sin ellos, pero siempre son importantes. Luis (Suárez), Edi (Cavani), Sebastián (Coates), todos lo son. Porque no es solo 11 jugadores o 90 minutos, hay un grupo, una convivencia y ahí todos son importantes y ni que hablar adentro de la cancha. Tenemos jugadores en un buen momento y que van a dar todo por el equipo".

