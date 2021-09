Tite | Fuente: AFP

Este jueves la Selección Peruana se medirá ante Brasil por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y, previo al partido, Tite, el entrenador del 'Scratch', confirmó los once jugadores que irán desde el arranque para enfrentar a la 'blanquirroja'.

"Weverton, Danilo, Lucas Veríssimo, Eder Miltao, Alex Sandro, Casemiro, Gerson, Everton Ribeiro, Lucas Paquetá, Neymar y Gabigol", mencionó el entrenador brasilero en conferencia de prensa disipando las dudas en defensa tras la 'baja' de Marquinhos.

En tanto a tener a Perú como rival, TIte precisó: "Nos conocen bien, nosotros conocemos las características de ellos también. Nosotros sabemos el grado de dificultad que tiene el partido y la calidad que tienen. Vamos a producir mucho, jugar mucho y mantener la regularidad".

Asimismo, Tité también se pronunció sobre la suspensión del partido ante Argentina el pasado domingo: "No tengo los conocimientos suficientes como para saber qué se hizo y en qué momento. No puedo ni debo juzgar. Pero para eludir las leyes... oh, no. Un poco de respeto por una entidad, por un país, un pueblo, un equipo".

Posible once de Perú ante Brasil:

Tras la práctica de esta tarde al mando de Ricardo Gareca, el cuadro 'blanquirrojo' se alista con Pedro Gallese en el arco, la defensa compuesta por Luis Advíncula, Alexander Callens, Anderson Santamaría y Marcos López; en el mediocampo irían Renato Tapia, Yoshimar Yotún y Christofer Gonzales, mientras que el ataque repetiría con Christian Cueva, André Carrillo y Gianluca Lapadula.





NUESTROS PODCASTS

La Sociedad Peruana de Medicina Intensiva (SOPEMI) advirtió que el 90% de las personas que llegan a UCI por coronavirus no habían recibido ninguna dosis de la vacuna contra la Covid-19. El Dr. Elmer Huerta nos brinda más detalles y explica por qué es tan importante ser vacunados.