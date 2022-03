Perú vs. Uruguay EN VIVO: vía Movistar por la fecha 17 de Eliminatorias Qatar 2022 | Fuente: Instagram / EFE

Perú vs. Uruguay se enfrentan este jueves 24 de marzo en el Estadio Centenario de Montevideo. El partido corresponde a la decimoséptima fecha de las Eliminatorias Qatar 2022 y se jugará a partir de las 6:30 p.m. (hora peruana). La transmisión podrá seguirse por Movistar Deportes y América TV.Todos los detalles del encuentro lo encontrarás en la página web RPP.pe y en la sección especial de las Eliminatorias.

RPP transmitirá el partido a nivel nacional en su señal de los 89.7 FM. En Bolivia se puede ver el partido en VTV y Canal 10.

Con el escenario de seguir luchando por la clasificación a Qatar 2022, se vivirá como una final. La Selección Peruana visitará a Uruguay en un duelo de mucha importancia para los dos en sus intenciones de estar en el Mundial, principalmente apuntando al boleto directo.

Brasil y Argentina ya clasificaron, Ecuador es prácticamente inamovible en la tercera casilla, por lo que la pelea es por el cuarto lugar, la última plaza que brinda pase directo a la Copa del Mundo. Esa casilla le pertenece actualmente a los ‘charrúas’ (22), pero son un punto por debajo está la Selección Peruana que llega motivada por sus últimas victorias a domicilio contra Colombia y Venezuela.

Ricardo Gareca tiene disponibles a sus principales jugadores y se decantará por plasmar en el Centenario el esquema base del proceso. La única duda pasa por la línea defensiva. Carlos Zambrano fue el titular en la reciente jornada doble, cumpliendo positivas presentaciones. El de Boca Juniors practicó en el once el miércoles, sin embargo, el entrenador también observó a Christian Ramos, a quien Zambrano remplazó en la zaga al estar lesionado.

Con ambos en condiciones, el DT evalúa aún quién será el compañero de Alexander Callens. Después seguirá con el tridente del mediocampo conformado por Sergio Peña, Renato Tapia y Yoshimar Yotún.





Lapadula, Cueva, Carrillo y Flores, las cartas de Perú ante Uruguay

Gianluca Lapadula volverá al equipo titular de Perú tras ser baja por lesión contra Ecuador | Fuente: Selección Peruana

En ataque estarán los jugadores más decisivos en cuanto al gol de la Selección Peruana en estas Eliminatorias: Christian Cueva, André Carrillo y Gianluca Lapadula. Entre los tres suman 10 anotaciones y volverán a compartir la zona ofensiva desde el histórico triunfo en Barranquilla frente a Colombia.

De los atacantes, es Gianluca Lapadula quien llega con menos minutos en su club, pero Gareca depositó su confianza para que sea el '9' titular.

A la expectativa estará Edison Flores, autor de los goles en los últimos partidos de Perú que significaron 4 puntos en las Eliminatorias.

Uruguay, por su lado, dio el salto en la anterior fecha doble al conseguir pleno de victorias y pasar del sétimo al cuarto lugar. Esto se produjo de la mano del técnico Diego Alonso y en su último partido oficial en el Centenario, quiere asegurar su lugar en Qatar 2022.

A pesar de la vuelta de Muslera, Rochet seguirá en la portería y Ronald Araújo se mantendrá como lateral derecho, a pesar de su principal función de lateral derecho. Con la baja de Matías Vecino, el ancla del mediocampo será Lucas Torreira, de buen presente en Fiorentina.

El enigma está en la delantera. Con pocos minutos llegan Luis Suárez y Edinson Cavani, pero Alonso solo optaría por la titularidad del 'Pistolero'. Así, el compañero de Suárez apunta a ser Darwin Núñez, goleador del Benfica de Portugal.

Perú vs. Uruguay: así llegan al partido por las Eliminatorias Qatar 2022

Perú vs. Uruguay: alineaciones posibles para las Eliminatorias

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Miguel Trauco; Sergio Peña, Renato Tapia, Yoshimar Yotún; André Carrillo, Christian Cueva, Gianluca Lapadula.

Uruguay: Sergio Rochet; Ronald Araújo, Diego Godín, Jose María Giménez, Mathías Olivera; Facundo Pellistri, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde; Darwin Núñez, Luis Suárez.

La Selección Peruana llega tras empatar 1-1 con Ecuador en Lima | Fuente: Movistar Deportes

Perú vs. Uruguay: ¿dónde ver por TV el choque de Eliminatorias?

Perú: Movistar Deportes, América TV

Uruguay: VTV, TV Ciudad, Teledoce, Canal 10, Canal 4

Chile: TNT Sports 2 HD

Argentina: TyC Sports 2, TyC Sports Play

Ecuador: El Canal del Fútbol

México: Sky Sports, Blue To Go Video Everywhere

Estados Unidos: Fubo Sports Network

Paraguay: GEN





NUESTROS PODCASTS

La pandemia de la COVID-19 se ha cobrado la vida de 211 mil peruanos y hoy los números de contagios y muertes muestran una esperanzadora tendencia a la baja. Aun así, difícil olvidar lo que pasaron regiones como Lambayeque, Loreto e Ica, duramente golpeadas por el virus.