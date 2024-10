Esperanza en el 'Rayo': Jorge Fossati no descarta a Luis Advíncula para enfrentar a Uruguay

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En la Selección Peruana se instauró la intriga por la situación de Luis Advíncula. El lateral es uno de los referentes del plantel y ‘fijo’ en el esquema de Jorge Fossati, no obstante, llegó a los trabajos de la ‘bicolor’ con molestias físicas.

Advíncula se sometió esta semana a una resonancia magnética y no pudo trabajar a la par de los demás jugadores durante los entrenamientos, sin embargo, a pesar de que se creía que no podría ser tomado en cuenta para el choque con Uruguay, fue el mismo Jorge Fossati quien no descarta al jugador de Boca Juniors.

“Lo de ‘Lucho’, si bien es cierto hay una pequeña lesión, no hay peligro de que esa lesión se agrave. Es más, el dolor que provoca en el lugar que es, día a día está mejorando. Por supuesto que las chances de que juegue mañana son pocas, pero todavía no está descartado totalmente”, dijo el estratega en rueda de prensa.

¿Luis Advíncula jugará contra Uruguay?

Luis Advíncula acudió el martes a una clínica local para someterse a unos exámenes, al presentar molestias en su pierna izquierda. Si bien en la Selección Peruana nunca se concretó su desconvocatoria, se consideraba que solo llegaría al partido ante Brasil.

Eso sí, Jorge Fossati continuó con los trabajos sin considerar al ‘Rayo’. Andy Polo ha sido el elegido para desempeñarse por el sector derecho como carrilero, a pesar de contar con la carta de Oliver Sonne. Advíncula también asomaba como variante por izquierda por la suspensión de Marcos López y en esa posición ha sido utilizado Alexander Callens.

Luis Advíncula no entrenó a la par del plantel en el Estadio Nacional

Uruguay, partido clave para Perú

Jorge Fossati reconoció que existe ansiedad en el grupo de la Selección Peruana para enfrentar el viernes a Uruguay, buscando su primer triunfo en estas Eliminatorias.

“Sabemos de la importancia del partido de mañana, de la capacidad del rival, ya lo habíamos hablado antes, pero realmente digo lo que siento, siento que día a día el plantel está más fuerte, los entrenamientos han salido muy bien y creo que sí vamos a llegar muy fuertes, sabiendo también, como ya dije más de una vez, en qué posición estamos, sabemos de la importancia de los puntos”, señaló.

“Mañana es el partido más importante de la clasificatoria. Ahora, si será decisivo o no, eso solo Dios lo sabe, nosotros vamos a salir con la misma mentalidad con la que salimos siempre, respetado al rival, pero respetándonos más nosotros mismos y buscando la victoria. Creo que tenemos las cualidades como para hacerlo. Con esa mentalidad vamos a jugar mañana. Insisto, basado en lo que vemos de los futbolistas, yo veo que vamos a llegar muy fuertes”, enfatizó Fossati.