Renato Tapia sobre no ir a la Copa América: "No iba a poner mi carrera en juego por una palabra que no tenía valor"

La Copa América 2024 fue considerada por Jorge Fossati un torneo clave en su ciclo al mando de la Selección Peruana por el tiempo de trabajo que tendría con los futbolistas antes de competir en las Eliminatorias. Renato Tapia fue convocado para el certamen, sin embargo, el mediocampista desistió de viajar a Estados Unidos al no tener un acuerdo con la Federación Peruana por el seguro médico, al estar próximo a terminar su contrato con Celta.

Renato Tapia indicó que le “dolió mucho” el optar por no acudir a la Copa América. “Fue una decisión dura, pero siempre estuve conversando con mis compañeros, viendo los partidos a las dos de la mañana”, señaló.

“Fue muy complicado, no solo porque quería jugar e iba a ser una Copa muy importante para mí en lo personal, sino también por lo grupal y por lo que iba a repercutir mi caso en el país. Lo tomo como un aprendizaje, algo que sucedió y ya está”, explicó el jugador del Leganés en el canal de YouTube de Horacio Zimmermann.

Renato Tapia y el desacuerdo con la FPF

Renato Tapia había sostenido conversaciones con la Federación Peruana de Fútbol, entidad presidida por Agustín Lozano, respecto al tema del seguro médico. Las partes no llegaron a un acuerdo y, según el jugador, no correspondía a puntos sobre dinero.

“Esto no fue un capricho mío o que yo quería más dinero, era un tema muy profesional, que no iba a poner en juego mi carrera por una palabra que, yo sentía, no tenía mucho valor; porque ya había tenido conversaciones donde no se había llegado a nada, donde me habían prometido cosas y no se habían hecho. Pasaron días, no se contestó y un día antes del viaje no hubo ningún acercamiento y me vi obligado a tomar esa decisión", manifestó.

El retorno a la Selección Peruana

Tapia detalló que “entendía los puntos” de Jorge Fossati respecto a su situación. “Los aceptaba, pero no los compartía. Fuera de que haya tomado esta decisión más personal, creo que se manoseó muchísimo el tema y se puso hacia la gente de una manera distinta a lo que fue”, indicó.

Tras la Copa América 2024, Renato Tapia retornó a la Selección Peruana para los partidos de setiembre por las Eliminatorias Sudamericanas, donde nuevamente portó la cinta de capitán. En octubre fue convocado otra vez, pero debido a una lesión quedó al margen de los choques con Uruguay y Brasil.