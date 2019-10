Patricio Álvarez aún no ha podido hacer su debut con la Selección Mayor Peruana. | Fuente: Prensa FPF

Luis Suárez y Edinson Cavani son las principales bajas de Uruguay para los amistosos frente a la Selección Peruana en octubre. Sin embargo, pese a la importancia dentro del equipo, en la 'Blanquirroja' no parecen darle mucha importancia a la ausencia de ambos delanteros.

En conferencia de prensa, Patricio Álvarez señaló que el análisis que vienen haciendo de la Selección de Uruguay es del colectivo, por lo que no comentan mucho sobre la no presencia de los jugadores mencionados. Asimismo, destacó el buen ambiente que se vive a pesar del grupo reducido de futbolistas con el que vienen trabajando.

"Nosotros no estamos hablando mucho de las ausencias de Luis Suárez y Edinson Cavani. El análisis que hacemos de los rivales es del colectivo, no las individualidades. La semana se ha hecho un poco larga pero el lunes ya estaremos entrenando con el grupo completo. Sin embargo, así seamos pocos, la pasamos muy bien", dijo.

Por otro lado, Patricio Álvarez se refirió a sus constantes convocatorias a la Selección Peruana y reveló que ya se siente parte del grupo. No obstante, reconoció que debe seguir esforzándose en su club para continuar siendo considerado por Ricardo Gareca y aseguró que ningún llamado es regalado.

"Me siento parte de la Selección Peruana porque es un grupo que te acoge muy bien. Al ser convocado en varias oportunidades, me siento cada vez más parte de él. No obstante, igual en mi club tengo que dar lo mejor, nunca voy a dar una convocatoria por hecha. Esto me lo he ganado por trabajo y no viene regalado", sentenció.