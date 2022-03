La jugada de la polémica que pudo ser gol de Perú contra Uruguay. | Fuente: Conmebol

Minuto 92 del partido entre Perú y Uruguay en Montevideo. El árbitro brasilero Anderson Daronco dio 5' de adición y fue cuando Miguel Trauco vio que tenía espacio, se acomodó y sacó un centro para Alex Valera. La pelota, poco a poco, en lugar de ir al delantero nacional fue al arco del portero Sergio Rochet.

El arquero charrúa embolsó el balón, pero en su intento de asegurarse el mismo con las manos retrocedió y abrió una gran polémica en el Estadio Centenario: ¿entró o no el esférico? ¿cruzó la línea de meta en lo que pudo ser un agónico empate y significativo de la Selección Peruana ante Uruguay?

Rápidamente, los jugadores de la bicolor se le fueron encima al juez principal. Estos le pedían que pare las acciones para que la imagen del supuesto tanto a favor del equipo de Ricardo Gareca sea revisada. Sin embargo, esto no fue así y el 'equipo de todos' saboreó la derrota a una jornada del término de las Eliminatorias sudamericanas.

Tan solo minutos después del cotejo de Perú, casi de inmediato, aparecieron imágenes de tomas laterales en donde se aprecia que la pelota habría entrado por completo. La ira no solo se apoderó de los millones de hinchas de la blanquirroja a través de redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram, sino también periodistas y medios de prensa a nivel nacional.

"Es un robo", "el árbitro no quiso ver la jugada en el VAR" o "si fuese Brasil o Argentina eso es gol al 100 %" fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer o escuchar. No obstante, el baldazo de agua fría llego casi a la medianoche, cuando Conmebol reveló el video y audio de la jugada en mención.

La polémica del Perú vs. Uruguay por el gol blanquirrojo dio la vuelta al mundo

Así se dio la jugada polémica a poco del final del partido en el Centenario. | Fuente: Movistar Deportes

Esta sí fue discutida en el videoarbitraje, mientras el desarrollo del cotejo seguía en el Centenario. Allí, se pudo observar -con el apoyo de una toma desde el punto del corner- que la pelota no entró por completo. Ya con el reglamento en mano, el cual indica que tiene que pasar toda la circunferencia, no se dio por válido el gol.

Pese a esto, el ser persistentes y llevar el apasionamiento a la enésima potencia, a veces nos hace una mala jugada. Es más y con la claridad de lo mostrado por parte del máximo ente del futbol sudamericano, se compartieron imágenes trucadas en donde el esférico cruzó la línea de gol. No todo quedó allí ya que esta fue usada como prueba fidedigna del 'atraco' en la capital uruguaya.

¿Qué el árbitro Daronco pudo revisar la acción por sí mismo, mas allá de recibir el consejo del VAR? Sí. ¿Qué el procedimiento, quizás, no fue el adecuado? Puede ser. No obstante, calificar el desenlace del partido, o resumirlo, a una jugada que no sirvió para que Perú suba en el marcador no sirve de nada.

Ahora, ¿qué se puede hacer? El equipo del 'Tigre' Gareca depende de sí mismo para llegar a Qatar 2022 por medio del repechaje. Ganarle a Paraguay en Lima este martes en un Estadio Nacional -que debe ser una verdadera caldera- es una obligación para asi no depender de otros resultados.

Un empate o caer, en el peor de los escenarios, hará que crucemos los dedos para que Colombia no le gane a Venezuela de visitante o que Chile no cante victoria sobre Uruguay en la ciudad de Santiago. Nuestro futuro está en nuestras manos o, en este caso, en los pies de los guerreros que saldrán con todo frente a la albirroja. Nunca nadie nos regaló nada. Vamos que se puede.

