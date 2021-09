Renato Tapia anotó un golazo en el empate de Perú 1-1 Uruguay | Fuente: EFE

Renato Tapia anotó un golazo de chalaca en el Perú vs Uruguay por las Eliminatorias Qatar 2022. Pero su anotación no alcanzó para quedarnos con la victoria en casa. Este es su análisis tras el 1-1 en el Estadio Nacional.

"Estamos por buen camino, hoy creo que Uruguay llegó por errores nuestros. No está costando muy caro, tenemos que mejorar. No es algo individual sino de todo el grupo. Eso nos ha estado fastiando. Además, nos enfrentamos a once jugadores, que individualmente son muy buenos. Hay que mejorar eso para que nos suceda en los siguentes partidos", indicó Renato Tapia a Movistar Deportes.

El 'Capitán del Futuro' resaltó la actitud de la Selección Peruana. "Nosotros damos lo mejor, siempre queremos sumar de a tres. Hoy se intentó hasta el final y se notó en la actitud de los compañeros. Estoy seguro que el próximo partido no será diferente"

El volante del Celta también se refirió a su lesión. "Sufrí un golpe. Me tiré a recuperar el balón y se quedó la rodilla en el pasto. Ya veremos mañana en frío y se evaluará"

Perú vs Venezuela por la fecha 6 de las Eliminatorias

El próximo partido de la Selección Peruana será ante Venezuela. El duelo, que corresponde la jornada 6 de las Eliminatorias Qatar 2022, se jugará este domingo, 5 de setiembre, en el Estadio Nacional.