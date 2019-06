Rinaldo Cruzado le ganó apuesta a Felipe Rodríguez. | Fuente: Composición

Perú venció a Uruguay en una dramática definición de penales y avanzó a semifinales de la Copa América 2019.Uno de los más contentos con la victoria peruana fue Rinaldo Cruzado que ganó por ‘partida doble’.

El ex volante de Newell's Old Boys apostó 100 dólares con su compañero Felipe Rodríguez por el vencedor del encuentro entre Perú vs. Uruguay por cuartos de final.

Tras el triunfo del equipo de Gareca, Cruzado publicó un video donde ‘Felucho’ pagó la apuesta tras la derrota de su selección.

Por otro lado, Alianza Lima enfrentará a Melgar este domingo en el estadio Miguel Grau por la segunda fecha de la Copa Bicentenario. El encuentro se disputará a puertas cerradas.