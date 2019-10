Ricardo Gareca volvió a disputar un partido con la Selección Peruana en el estadio Centenario. | Fuente: AFP

La Selección Peruana se llevó una derrota por 1-0 del estadio Centenario al caer a manos de su similar de Uruguay. Ricardo Gareca habló en conferencia de prensa luego del encuentro y acá podrás ver algunas de sus declaraciones:

Análisis del partido:

"Uruguay ganó bien, controlaron el partido durante los primeros 25 minutos. Presionaban mucho en la mitad de la cancha y nos costó hacer pie en esa zona. Hicimos algunas modificaciones después y el equipo emparejó las acciones, más que todo después del gol. Estuvimos mejor en el segundo tiempo, pero sin mucha profundidad. Hay muchas cosas que ir mejorando para crecer"

Salida de Gabriel Costa:

"Fue una cuestión táctica, no tuvo nada que ver su tarjeta amarilla. Hizo un gran trabajo desde la actitud, al igual que el resto de sus compañeros. Sin embargo, solo tuvimos algunas aproximaciones y nada más. En lo que tiene ver con lo que pudimos elaborar, no hubo nada más"

Ingreso de Christian Cueva:

"Cueva ya es un jugador conocido para ustedes, no puedo decir nada más. Después de cinco años de continuidad, me imagino que todos los periodistas deben tener un conocimiento de él. No es que haya entrado de lateral, sino que se va acomodando dentro de un esquema ofensivo. Sin embargo, hoy le costó mostrar ese pase y claridad que usualmente tiene"

Ausencia de Suárez y Cavani:

"Luis Suárez y Edinson Cavani significan mucho para Uruguay, pero también cuentan con delanteros muy importantes. Está buscando otras alternativas y, dentro de esa búsqueda, hay muchachos jóvenes. Les dan una determinada característica, pero en sí había un conocimiento cómo jugaban ellos"

Estado de Edison Flores:

"No sé cómo está Flores, tuvo una molestia y preferimos no arriesgarlo. No tengo idea cómo llegará el martes, lo iremos evaluando con el pasar de los días pero le daremos prioridad al jugador. Buscaremos que pueda ser usado también por su club, no lo vamos a arriesgar. Más allá de la importancia de este partido, es un amistoso"