La victoria frente a Bolivia en Lima fue vital para la Selección Peruana, que dejó el penúltimo lugar y saltó hasta la sétima casilla de las Eliminatorias Qatar 2022, poniéndose solo a dos puntos de los puestos de clasificación directa para el próximo mundial.

Perú estaba obligado a ganar para recortar diferencias y además evitar que un rival directo se aleje. El equipo dirigido por Ricardo Gareca tuvo una sólida presentación, con rendimientos muy altos a nivel individual, entre ellos el de Alexander Callens.

Fue titular por sétima ocasión en las Eliminatorias y repitió su prestancia en la zaga central. Sostuvo duelos con Marcelo Martins, máximo goleador del certamen, sin embargo, solo logró jugar por 45 minutos.

"A Callens en el entretiempo se le cargó un poco el gemelo y por prevención decidimos hacer el cambio”, contó Gareca por su decisión de retirar a Alexander Callens.

Alexander Callens se pierde el Perú vs. Venezuela

La Selección Peruana intentó no perder al defensa para el partido de este martes ante Venezuela en Caracas, no obstante, dicho propósito no se alcanzó. RPP pudo conocer que Alexander Callens quedó descartado para enfrentar a la ‘Vinotinto’.

El futbolista del New York City de la MLS fue sometido a una resonancia el viernes por la noche para saber del grado de su lesión. El resultado determinó que será baja para el siguiente encuentro de las Eliminatorias Qatar 2022.

Alexander Callens se convirtió en uno de los elementos más destacados de la Selección Peruana en los últimos partidos, donde precisamente se mostró una mejoría en el aspecto defensivo. Solo dos goles concedidos en las recientes cuatro presentaciones y el arco invicto de local ante Venezuela, Chile y Bolivia.

Callens, quien es el zaguero de Perú con más partidos en estas Eliminatorias, será baja y la primera opción a ser su remplazo sería Luis Abram, quien ingresó por él frente a Bolivia para ubicarse a la izquierda de Christian Ramos.

