Julio César Uribe estuvo esta mañana en Encendidos. | Fuente: RPP

El exfutbolista Julio César Uribe, mundialista en España ’82, consideró que la Selección Peruana está en capacidad de superar a Australia o Emiratos Árabes Unidos en el repechaje por un cupo a Qatar 2022.

En el programa Encendidos, el también entrenador señaló que el fútbol desplegado por los dirigidos por Ricardo Gareca puede complicar a “cualquier selección”.

“Supongamos que (nuestros rivales) son más veloces o que son más fuertes o que por ahí más altos; por donde queramos interpretarlo. Pero no tienen el fútbol que tiene Perú”, comentó el popular ‘Diamante’.

“El fútbol que tiene Perú hoy complica a cualquier selección, porque se requiere de un esfuerzo para recuperar esa pelota. Y cuando la administras bien (la pelota), no te la quintan. Y si no te la quitan, no estás en peligro”, añadió.

Sobre Guerrero y Farfán

Conseguida la clasificación al repechaje mundialista, ¿Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, actualmente en proceso de recuperación de complicadas lesiones, tienen espacio en la Selección? Esto respondió Uribe:

“Si están en una condición que Perú los necesitan, las puertas siempre abiertas para ambos, porque son jugadores referentes, icónicos y muy productivos, en su momento. Puede que este momento no sea para ellos”, comentó.

El exmundialista también destacó la actuación de Christian Cueva, no solo comandando el ataque peruano, sino también por sus declaraciones posteriores. “Excelente la forma cómo, con humildad, transmite lo que debe ser”, manifestó.



