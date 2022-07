Renato Tapia | Fuente: Celta de Vigo

Este jueves 28 de julio, Celta de Vigo, club de LaLiga española, envió un mensaje a través de una publicación en sus redes sociales a Renato Tapia, volante de la Selección Peruana, por cumplir 27 años.

"¡Desde Perú para el mundo! Nuestro 'pulpo' hoy cumple 27 añitos. Felicidades, Renato Tapia", se lee en la publicación hecha a través de la cuenta oficial del club español.

Como se recuerda, Renato Tapia ha tenido paso por Twente de Holanda entre los años 2014-2016, luego fichó por Feyenoord entre 2015 y 2020, siendo prestado un año a Willem II entre el 2018 y 2019. Finalmente, se convirtió en jugador de Celta de Vigo desde inicios del 2020, equipo en el que pudo consolidarse y mostrar un buen desempeño.

Renato Tapia lamentó la salida Ricardo Gareca:

Por su parte, el volante central de la Selección Peruana ha sido una pieza clave en aquel grupo que llegó al Mundial Rusia 2018 y que se quedó a puertas de clasificar al Mundial Qatar 2022. En una reciente conferencia de prensa, Juan Carlos Oblitas reveló que el 'Cabezón' fue uno de los que lamentó mucho la salida de Ricardo Gareca.

"He conversado telefónicamente -porque me llamaron- con Renato Tapia, Christian Cueva y Gianluca Lapadula. Estaban muy dolidos, muy apenados, pero ninguno me tocó el tema de la renuncia. Sí estaban afectados”, dijo el ex Director Deportivo de la Selección Peruana.