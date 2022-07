"Lapadula, Cueva y Tapia estaban muy dolidos por la salida de Ricardo Gareca", contó Oblitas | Fuente: Selección Peruana

Ricardo Gareca no es más el entrenador de la Selección Peruana. Tras más de 7 años el argentino deja el puesto al no poder concretar en un acuerdo total las negociaciones con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por su renovación.

Juan Carlos Oblitas, quien también dio a conocer que no seguirá ocupando el cargo de director deportivo en la FPF, reveló en conferencia de prensa que algunos jugadores de la Selección Peruana se pusieron en contacto con él ante la partida de Ricardo Gareca en la ‘bicolor’. En concreto la comunicación fue con Gianluca Lapadula, Christian Cueva y Renato Tapia.

"He conversado telefónicamente -porque me llamaron- con Renato Tapia, Christian Cueva y Gianluca Lapadula. Estaban muy dolidos, muy apenados, pero ninguno me tocó el tema de la renuncia. Sí estaban afectados”, dijo el exdirectivo del ente rector del fútbol peruano.

Oblitas descartó renuncias en la Selección Peruana

Gianluca Lapadula llegó a la Selección Peruana en el ciclo de Ricardo Gareca | Fuente: Selección Peruana

Tras conocerse que la decisión de no renovar con la Selección Peruana estaba tomada por parte de Ricardo Gareca, se deslizó renuncias por parte de los jugadores para continuar en la ‘bicolor’. Al respecto, Juan Carlos Oblitas precisó que esa no sería la intención de los futbolistas.

“Conversamos y les expliqué lo que estaba pasando, que la salida de Ricardo Gareca era irreversible. No tengo entendido absolutamente nada de alguna renuncia", aclaró.

Ricardo Gareca se despidió de la Selección Peruana | Fuente: AFP

¿Quién será el nuevo entrenador de la Selección Peruana?

Juan Carlos Oblitas, en su función de director deportivo de la FPF, fue el gestor para la llegada de Ricardo Gareca a la Selección Peruana en 2015. Ahora con su salida, opinó que no es relevante la nacionalidad del técnico que suceda al argentino en la ‘bicolor’.

“Mi opinión es que nunca me interesó el tema de extranjero o peruano. Quiero un técnico exitoso y ambicioso que transmita sus ideas en el campo de juego y las haga realidad”, dijo.

Asimismo, Oblitas resaltó que el próximo entrenador de la Selección Peruana se encontrará con “un grupo humano extraordinario”.

“Los jugadores que están desde un primer momento en este proceso y los que han conformado después de la selección. La fortaleza de ese equipo fue esa, el grupo humano que se formó. Si hubo una fortaleza, es que Gareca potenciaba a esos jugadores que se decían que no rendían”, apuntó el ‘Ciego’.





