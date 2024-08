Renato Tapia confirmó carta de reserva a la Selección Peruana: "Uno no puede negarse a un llamado"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Renato Tapia habló de varios temas en su presentación como jugador del Leganés de España y entre ellos figuró su retorno a la Selección Peruana que enfrentará el 6 y 10 de septiembre a Colombia y Ecuador, por la próxima fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas.

El volante nacional de 29 años afirmó que el Leganés recibió la carta de reserva (preconvocatoria) de la Selección Peruana para jugar las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

"Creo que ya llegó la pre convocatoria. Yo estoy siempre presto de ir a la Selección, no depende de mí si voy o no. El entrenador es el que decide si voy", apuntó sobre la bicolor en la cual no pudo en la Copa América 2024 tras no llegar a un acuerdo con la FPF sobre un seguro médico.



"Aparte de los sentimientos que no tenga la selección porque todo el mundo sabe que por la selección doy todo. Uno no puede negarse a un llamado", agregó el exjugador de Celta de Vigo.

RPP pudo conocer que Renato Tapia y el seleccionador Jorge Fossati charlaron por lo sucedido previo a la Copa América, y ambos llegaron a un acuerdo para el bien de la bicolor en las Eliminatorias.

Renatoa Tapia hablando de la Selección Peruana. | Fuente: Leganés

Debut de Fossati con Perú en las Eliminatorias

Asimismo, los partidos ante Colombia y Ecuador serán el debut de Jorge Fossati como director técnico de la Selección Peruana en las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2026. Ya lo hizo en amistosos y también en la Copa América en territorio estadounidense.

En lo que tiene que ver con la tabla de posiciones de la cita premundialista, la ‘Bicolor’ marcha en el último lugar con solo 2 puntos. Tiene cuatro derrotas y un par de empates.