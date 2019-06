Ricardo Gareca le respondió a Claudio Pizarro. | Fuente: Composición

Ricardo Gareca sorprendió en conferencia de prensa al referirse a la controversia que se generó con Claudio Pizarro, debido a que el 'Tigre' mencionó que el atacante peruano "se autoexcluyó" de la Selección Peruana.

El director técnico de la 'blanquirroja' respondió la pregunta sobre Pizarro en conferencia de prensa tras el triunfo de Perú por 1-0 sobre Costa Rica en partido amistoso.

"Lo de Pizarro es un tema terminado. Tengo mucho respeto, aprecio, admiración y cariño para con él. De pronto el tema se magnificó y la idea era un poco defender el trabajo de los que están y que a veces siento se desmerece. Pido disculpas por lo que se originó", dijo Ricardo Gareca.

Como se recuerda, el técnico de la Selección Peruana generó polémica al referirse a los motivos por los que no convoca al atacante del Werder Bremen.

"Nadie tiene cerradas las puertas de la Selección. No nos importa la edad, pero si en una declaración alguien se autoexcluye, cómo vamos a convocar a alguien así, no tiene sentido que lo convoque", mencionó.

La respuesta de Claudio Pizarro no se hizo esperar y mediante su cuenta de Twitter le respondió a Ricardo Gareca.

"Jamás me autoexcluí de la Selección... Decir que no tiene sentido que me convoquen a unos amistosos, terminado el Mundial al que no fui convocado, no significa autoexclusión... Lamentablemente, en mi país nos estamos acostumbrando a la Milonga...", escribió el delantero.