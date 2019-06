Con golazo de Christian Cueva, Perú derrotó 1-0 a Costa Rica en el Monumental | Fuente: AFP

El triunfo de la Selección Peruana sobre costa Rica dejó varias cosas positivas, pero también algunas para preocuparse. Una de ellas fue la lesión que sufrió Luis Advíncula y que lo sacó del partido. ¿Llega para Copa América? Ricardo Gareca se encargó de aclarar la situación en conferencia de prensa.

"Yo creo que Luis Advíncula va a llegar bien (a la Copa América). Era importante que no apoye el pie hasta que no se revise bien. A lo mejor para el próximo partido no está, pero para el inicio de la copa vamos a tener a todos los muchachos bien", aclaró el 'Tigre’ tras el triunfo en el Monumental.

"Hemos tenido algunos inconvenientes (con lesiones). No vamos a arriesgar a ningún jugador, la prioridad la estamos dando al inicio de la Copa América", precisó Ricardo Gareca.

Dato

La Selección Peruana volverá a jugar este domingo en el Estadio Monumental. El rival esta vez será Colombia que llegará con lo mejor de su equipo. Tras ello el plantel bicolor partirá a Brasil para su debut en la Copa América.