El entrenador de la Selección Peruana dio entrevista a RPP. | Fuente: Selección Peruana - FPF

Ricardo Gareca, entrenador de la Selección Peruana, brindó, este martes 26 de mayo, una extensa entrevista a RPP Noticias. En ella, el DT de la bicolor hizo un llamado para que los entrenamientos de la Liga 1 arranquen la primera semana de junio y, así, no ser sorprendidos en el regreso de las Eliminatorias.

"Imagínense que, de pronto, FIFA, que es el ente superior de todo, dice 'hay que comenzar todo'. Conmebol dirá 'hay que comenzar Eliminatorias'. Tenemos problemas con aviones, con que algunos jugadores no tengan equipos... Nosotros tenemos que confiar en los muchachos del fútbol local", dijo.

Para el 'Tigre', los jugadores de la Liga 1 deben estar preparados en caso no se pueda contar con jugadores que militen en el extanjero, en el inicio del camino a Qatar 2020. "Si hay que salir a jugar Eliminatorias con muchachos del fútbol local, tenemos que hacerlo", mencionó.

Además, Ricardo Gareca hizo énfasis en que no podemos compararnos con otros países. "Cada país ve su problemática. No me interesa lo que suceda en Argentina, Brasil o Colombia, respetando por supuesto. Hablo simbólicamente. Si hay que jugar la Eliminatoria con muchachos del fútbol local, jugaremos con los jugadores del torneo local, pero para eso tienen que estar preparados", puntualizó.

Revive aquí la entrevista completa de RPP Noticias a Ricardo Gareca.