Lapadula, Cueva, Gallese, Guerrero, repechaje y más: el balance de Gareca sobre la campaña de Perú en 2021

Gareca: "Si Cueva hubiese hecho el gol en el otro lado, no sé si hubiese venido. No lo digo de modesto. Digo que hizo el gol, estábamos a poca distancia, giró y al primero que vio es a mí. Me divisó enseguida, es lo que yo pienso. Es de los jugadores que a nosotros nos gusta, siempre nos ha gustado. Más allá de que estén o no de acuerdo conmigo, yo puedo enumerar montón de acontecimientos. Porque siempre está, la pide siempre, nunca se esconde y, cuando uno empieza a analizar, no es un dato menor. Le vaya bien, le vaya mal. erre un penal, un gol, no juegue bien, no está dentro del análisis, porque hay un análisis rápido, superficial que hacen los medios, la gente, con lo primero que ve. De ahí, hay un análisis profundo que hacemos nosotros. No es con lo primero que me quedé. Retrocedemos, vemos la imagen, intercambiamos opiniones. Jugador que erra un gol y la vuelve a pedir... a mí me interesan todos los detalles del campo de juego. Después trato de ponerme de acuerdo con el jugador. No es porque se nos ocurra,vemos si el jugador está mentalmente fuerte porque la exigencia es muy alta. Todo me interesa. Para él siempre la selección fue algo prioritario, como para todos los jugadores. El grupo es muy fuerte desde el interés que tiene por participar. En la parte del jugador no solo está la parte creativa, sino la colaboración, la parte solidaria, pero muchas veces queda la primera imagen o juegan las emociones. Nosotros estamos en una etapa mucho más fría. Muchas veces una derrota a uds les duele y afloran emociones. No ocurre con nosotros. Lo de Cueva tiene ver no solo con él, sino que cada jugaador requiere de un análisis mucho más profundo. Va más allá de todo eso. Siempre ha dado respuesta a la selección".