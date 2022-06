Ricardo Gareca ha dirigido a Perú en dos Eliminatorias. | Fuente: AFP | Fotógrafo: KARIM JAAFAR

La herida sigue abierta. Ya pasaron cuatro días de un baldazo de agua fría que le cayó a todo el Perú: el equipo de Ricardo Gareca no irá al Mundial Qatar 2022 al perder por penales con Australia.

Fue el término del segundo proceso eliminatorio de Ricardo Gareca al mando de la Selección Peruana, y, en general, ha sido positivo. Nos llevó a Rusia y posteriormente -en el medio de la lamentable no clasificación a Qatar- jugamos una final de Copa América en el mítico Maracaná.

Al acabar el camino hacia Qatar 2022, el contrato de Gareca con el 'equipo de todos' terminó. Hubo reuniones con Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y con el director deportivo Juan Carlos Oblitas. El 'Tigre' tomará una decisión sobre su continuidad en el mediano plazo.

El ex técnico de Universitario de Deportes, Vélez Sarsfield y Palmeiras asumió en 2015. "Creo que en el jugador peruano", dijo en su presentación, y esa confianza ha sido retribuida por los jugadores con buenos resultados y goles en los últimos años.

No obstante, hay una posibilidad que el DT argentino se baje del barco de la 'bicolor'. Ante ello, conversamos con dos exjugadores de la selección, quienes dieron sus impresiones sobre si es que el entrenador argentino debe seguir en su cargo de cara a las Eliminatorias al Mundial 2026.

Una final de Copa América tiene Ricardo Gareca en la Selección Peruana. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Alberto Estévez

Ramón Mifflin y lo que cree de Ricardo Gareca en la Selección Peruana

El popular 'Cabezón', como se le conoce a Ramón Mifflin, es una voz autorizada para hablar de la Selección Peruana. Ha participado en el Mundial México 1970. Para el también exfutbolista de Sporting Cristal, Racing de Avellaneda, Santos, Independiente Santa Fe y más, el 'Tigre' Ricardo Gareca debe mantenerse. Apunta que sabe la idiosincrasia del fútbol peruano, por lo que la llegada de un nuevo técnico no sería lo ideal.

"Yo creo que sí. Lo que pasa es no hay otro porque a nivel sudamericano todos los técnicos son conocidos. Es el que más conoce el medio peruano. Tiene la lista de los que vienen atrás para un recambio. Si viene uno nuevo no vamos a saber qué es lo que va a pasar", comenta.

Asimismo, responde sobre el partido frente a los 'socceroos' en la ciudad de Doha. Considera que los australianos hicieron bien su papel y que Perú no estuvo a la altura del juego.

"Yo me engañé con Australia. No fue el mismo que ante Emiratos Árabes (en la repesca). Nuestros jugadores ni pasaron por los costados. Creí que íbamos a llegar al Mundial, pero ellos estuvieron bien parados. No fueron a defenderse como todo el mundo esperaba", acotó Mifflin.

Aún no se define si Ricardo Gareca sigue en la Selección Peruana. | Fuente: AFP | Fotógrafo: MUSTAFA ABUMUNES

Ricardo Gareca y la nota aprobatoria de Germán Leguía

Germán Leguía, exjugador de Universitario, Deportivo Municipal, Sport Boys, entre otros tradicionales conjuntos del fútbol local, participó en dos Copas del Mundo con la 'bicolor' (Argentina 1978 y España 1982). 'Cocoliche' incluso pone a Gareca como el mejor estratega que ha pasado por la Videna.

"Claro, de todas maneras que se quede. Él ha hecho los milagros en este país. Con un campeonato tan malo nos ha llevado a un Mundial. Es el mejor de la historia de la Selección Peruana. La eliminatoria sudamericana es la más difícil, jugamos ante los rivales más difíciles con los jugadores más complicados. Ha tenido que hacer malabares", menciona Leguía.

Además, añade que "ni con Paulo Autuori, Francisco Maturana ni Sergio Markarián se ha logrado lo que ha conseguido Ricardo Gareca para el país".

Por último, sobre la caída a manos de Australia, manifiesta que hubo hechos que distrajeron al conjunto 'blanquirrojo' en la previa.

"Faltó concentración. Vi que había gente en el hotel y eso no puede pasar. Tienes que estar metido en el partido. No me gustó el gesto de André Carrillo cuando fue cambiado en el segundo tiempo. La mente ha estado en otro lado", dijo.

NUESTROS PODCAST

FDA aprueba primer medicamento contra la alopecia ¿De qué se trata?

La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos dio a conocer la aprobación del nuevo medicamento llamado ‘baricitinib’, desarrollado para tratar la calvicie areata severa.