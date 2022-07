Ricardo Gareca renovaría con Perú. | Fuente: EFE

Boca Juniors vive un presente desalentador tras la eliminación de la Copa Libertadores a manos del Corinthians por definición de penales. Este mal resultado condenó a Sebastián Battaglia que fue destituido de su cargo y así el cuadro xeneize está en búsqueda de un nuevo entrenador. Uno de los nombres que figura en agenda es la de Ricardo Gareca, que acabó su contrato con la Selección Peruana tras el repechaje.



Sin embargo, ESPN de Argentina ha desmentido que Boca Juniors se encuentre planeando contratar al 'Tigre' Gareca. El periodista Diego Monroig, que cubre las incidencias del cuadro xeneize dio detalles al respecto.

"Descarto de plano a Ricardo Gareca y a Gabriel Heinze como posibles técnicos de Boca", informó. Y agregó que el consejo de Boca no tiene a Gareca entre las alternativas "porque no lo tienen en carpeta y no apuntan a esa dirección, es lo que tengo entendido", declaró en el programa Fútbol 90 que conduce Sebastián 'Pollo' Vignolo y en el cual cuenta como panelista a Oscar Ruggeri, amigo personal del DT argentino de 64 años.

En Argentina desmienten llegada de Gareca a Boca. | Fuente: ESPN

Gareca anunciará desde Argentina si renueva con Perú

Ya se vive la recta final sobre la permanencia de Ricardo Gareca con el buzo de la Selección Peruana. El 'Tigre' se encuentra aún en Lima, pero ya alista sus maletas para viajar el jueves por la noche a su natal Argentina, donde se reencontrará con parte de su familia y amigos.

Su futuro está en el aire y de momento aún no hay luces sobre su respuesta final. Sin embargo, RPP Noticias pudo conocer que Ricardo Gareca anunciará desde Argentina si se mantiene en la bicolor de cara a su tercer proceso eliminatorio rumbo a la clasificación al Mundial 2026.





