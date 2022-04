Ricardo Gareca, DT de la Selección Peruana. | Fuente: AFP

El entrenador de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, volvió a hablar con la prensa argentina sobre la actualidad de la bicolor rumbo al repechaje para el Mundial Qatar 2022. Aunque uno de los temas que más llamó la atención es el interés del América de México por el 'Tigre'.

Óscar Ruggeri, amigo personal de Gareca y panelista del programa, señaló que personas relacionadas al América lo llamaron para que convenza al entrenador argentino que acepte la propuesta, aunque esta se diluyó luego que la Selección Peruana consiguió el pase al repechaje rumbo al Mundial Qatar 2022.

"Me llamaron para que le hable y lo lleve a un equipo. Si Perú no clasificaba tenía una banda de lugares al América de México por ejemplo. Él no sabía, ¿para qué le voy a decir si está clasificando? Si hubiera quedado afuera...", señaló Ruggeri.

Gareca, por su parte, no quiso expresarse al respecto, aunque dijo que Ruggeri le insiste que se retire como entrenador de fútbol tras el Mundial Qatar 2022.

"Este es el último años, que diriges vienes acá, nos vamos con el barco, nos sentamos en una pazaa y te cambia la vida", señaló Gareca sobre la propuesta del campeón mundial con Argentina en 1986.

Ricardo Gareca y Oscar Ruggeri no solo han compartido vestuario en la Selección de Argentina.También en Boca Juniors y River Plate.

