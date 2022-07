Agustín Lozano intentó una nuevo reunión con Ricardo Gareca. | Fuente: EFE

Es un hecho. Ricardo Gareca no seguirá como entrenador de la Selección Peruana luego que el argentino no aceptara el jueves la última propuesta hecha por la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Un día después, hubo un intento de parte de la FPF para reunirse nuevamente con Ricardo Gareca en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, la respuesta fue tajante de parte del ahora exDT de la Selección Peruana: no sigue en la Videna al mando del 'equipo de todos'.

RPP Deportes pudo conocer que Agustín Lozano, presidente de la FPF, convocó a un directorio de emergencia. En el mismo, se acordó que se haga un esfuerzo más a nivel económico para convencerlo a Gareca en relación a su continuidad.





Ricardo Gareca no continúa en la Selección Peruana

Ricardo Gareca dirigió dos Eliminatorias con Perú. | Fuente: EFE

El mandamás de la FPF, por medio del director deportivo Juan Carlos Oblitas, intentó conseguir un acercamiento con el 'Tigre. No obstante, el estratega no aceptó y las negociaciones están cerradas.

Incluso, el exdirector técnico de Universitario de Deportes y Vélez Sarsfield ya se despidió de su comando técnico y jugadores. Es difícil que esto vaya a cambiar. Está planificado que esté en Lima el domingo o lunes para una posterior conferencia de prensa el martes.

Por otra parte, hay novedades en relación a una de las personas más cercanas de Ricardo Gareca en la Selección Peruana: Juan Carlos Oblitas, director deportivo.

El popular 'Ciego' no quiere tomar decisión en caliente por su permanencia en el puesto. Por ahora no tiene contrato y básicamente apoyó la reunión que no se dio.

En la Liga 1 se pronuncian por Gareca

En tanto, uno de los que se pronunció por la marcha del argentino es José Guillermo 'Chemo' del Solar, actual entrenador de la César Vallejo de la Liga 1.

"Es una desilusión grande que el ‘Flaco’ Gareca ya no continúe, por el gran trabajo que ha hecho. Es una pena, la verdad. Lo había hecho muy bien como entrenador de la selección nacional", dijo.

