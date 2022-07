Ricardo Gareca dejó de ser DT de Perú tras el duelo ante Australia. | Fuente: AFP

En una charla con ESPN, el exdirector deportivo de Independiente de Avellaneda, Rodolfo Montenegro, dio a conocer que se contactó con Ricardo Gareca a su arribo a Argentina. El 'Tigre' dejó el Perú en los primeros días del presente mes luego de no llegar a un acuerdo con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) de cara a su posible renovación.

"Hablé con el 'Tigre'. Lo puedo decir porque él no me dijo que no lo diga. Fue una charla muy buena. La verdad que es un señor", declaró al programa Fútbol 90.

"Hablé con él para saber qué tenía pensado hacer. Quedó en contestarme, me dijo: 'Rolfi' discúlpame me estoy bajando del avión hace tres horas. No sé qué voy a hacer con mi vida'", agregó Montenegro que dejó su cargo en los últimos días.

Recordemos que el 'Tigre' Gareca también sonó como posible reemplazante de Sebastián Battaglia en Boca Juniors.

La despedida de Gareca con Perú

Luego del choque ante Australia se culminó el contrato de Gareca con la Selección Peruana. El 19 de julio en Lima dio su última conferencia sobre la bicolor.





Exmanager de Independiente, Rodolfo Montenegro. | Fuente: ESPN

Números de Ricardo Gareca con Perú



El exentrenador de Universitario, Palmeiras y Vélez Sarsfield fue entrenador de Perú en 7 años: dirigió 96 partidos, sumando 39 victorias, 23 empates y 34 derrotas.

Bajo la batuta del 'Tigre' Gareca, el combinado peruano consiguió volver a los mundiales tras 36 años al lograr la clasificación a Rusia 2018. El pase a la cita mundialista se dio tras el triunfo ante Nueva Zelanda en el repechaje en 2017.

Mario Cupelli, abogado de Ricardo Gareca, dio a conocer las razones de la no continuidad del 'Tigre' | Fuente: RPP

Los motivos de la no renovación de Ricardo Gareca

En Buenos Aires, Mario Cupelli y Milton Gareca fueron los encargados de negociar la continuidad de Ricardo Gareca, al frente de la Selección Peruana, con los representantes de la Federación Peruana de Fútbol. No se llegó a un acuerdo y las razones las dio a conocer el representante legal del 'Tigre'.

"Los contratos tienen cláusula de confidencialidad y no voy a ser yo quien la vulnere. Hubo una reunión el día 12, gente asignada por Agustín Lozano, Milton Gareca y yo. Esto, simplemente, no es cuestión económica. Había modificaciones contractuales de los contratos anteriores que se venían repitiendo, modificación o quita de algunas cláusulas. Entonces, esa sumatoria no daban las condiciones para poder continuar con el contrato", señaló Mario Cupelli en conferencia de prensa.

Ricardo Gareca fue entrenador de la Selección Peruana del 2015 al 2022. | Fuente: EFE

Gianluca Lapadula sobre Ricardo Gareca



Gianluca Lapadula aún continúa lamentando la salida de Ricardo Gareca como entrenador de la Selección Peruana. El 'Bambino' cree que el 'Tigre' y su comando técnico debieron mantenerse en sus cargos de cara al Mundial 2026.

"Pienso que no puede faltar ni él ni su comando técnico. Sufro mucho con todo lo que está sucediendo. Y todo el país lo sufre también”, declaró a El Comercio.



El aún delantero de Benevento de Italia recordó cómo fue la primera reunión con Ricardo Gareca.

“Me acuerdo de que el ‘profe’ vino a Italia el día de mi cumpleaños, el 7 de febrero. Fuimos a comer juntos. Pero la verdad, más que la selección, me gustó el profe. Me gustó mucho", agregó.





