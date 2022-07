Christian Cueva se pronunció por primera vez tras la salida de Ricardo Gareca de la Selección Peruana, luego que no consiguiera cerrarse su renovación con la FPF. | Fuente: EFE

Christian Cueva compartió a través de sus redes sociales un video por Fiestas Patrias, en el marco de los 201 años de independencia del Perú. El futbolista aprovechó en el mismo para compartir un extenso agradecimiento a Ricardo Gareca, quien no continúa más como entrenador de la Selección Peruana.

“Feliz día a mi amado PERÚ y mi profundo agradecimiento a la persona que, sin ser peruano, confío en mí. Gracias totales profesor RICARDO ALBERTO GARECA NARDI. Dios le bendiga siempre”, escribió el mediocampista a través de su cuenta de Instagram.

Christian Cueva se pronunció por primera vez tras la salida de Ricardo Gareca de la Selección Peruana, luego que no consiguiera cerrarse su renovación con la FPF. En el video, el jugador del Al Fateh en principio compartió las palabras que el entrenador expresó a su llegada a la ‘bicolor’ en 2015, cuando el ‘Tigre’ expresó su confianza por el futbolista peruano.

“Siempre contigo Perú. Siempre agradecido, profe’ Ricardo Gareca”, fueron las primeras líneas de Cueva.

Christian Cueva y su despedida de Ricardo Gareca

Christian Cueva le dedicó emotivo video a Ricardo Gareca | Fuente: Instagram: Christian Cueva

Christian Cueva, natural de Huamachuco, mencionó pasajes de su infancia y recordó el camino para convertirse en futbolista profesional, detallando que su objetivo era ayudar al regreso de la Selección Peruana a los mundiales.

“Crecí en la sierra del Perú, rodeado de amor, pero también de la desigualdad que afecta a quienes nacimos en el interior de este país que todos amamos.

Como muchos compatriotas del interior pude salir adelante, volviéndome profesional del fútbol, con aciertos y errores, pero lejos aún del sueño, que era el sueño de todos: contribuir a volver al Mundial”, expresó el deportista.

Cueva y el recuerdo de Gareca en la Selección Peruana

En las líneas siguientes, Christian Cueva rememoró los pasajes del 2015. ‘Aladino’ pertenecía a las filas de Alianza Lima y Ricardo Gareca lo convocó a la Selección Peruana, llevándolo a la Copa América de ese año donde se destacó en el once ideal del torneo. Desde entonces fue fijo en la ‘bicolor’.

“Y entonces llegó él, y con él su confianza para convocarme en momentos en que nadie creía en mí y para convencerme de que esta era una oportunidad real para lograr grandes cosas.

Su confianza fue el impulso para creernos capaces. Eso y más hizo él, y sé que la mejor señal de gratitud por ello y por unir al país como nunca antes será seguir mejorando sin perder la esencia.

No va a ser fácil girar la cabeza y no verlo en el banco o no poder correr a abrazarlo para gritar juntos un gol en señal de gratitud, pero él nos preparó para eso, como los padres te preparan para vivir solo.

Si bien en estos siete años logramos más cosas positivas, aún seguimos en deuda con el país y con él, lo que nos obliga a lograr nuevos y mayores éxitos”, dedicó Christian Cueva hacia Ricardo Gareca.

Tras la salida del ‘Tigre’, la FPF ya trabaja en el nombramiento de un nuevo entrenador para la Selección Peruana. La principal opción para llegar al banquillo es Juan Reynoso.





