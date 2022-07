Ricardo Gareca y Juan Carlos Oblitas dejaron la Selección Peruana. | Fuente: FPF

Juan Carlos Oblitas no ocultó su desazón por la salida de Ricardo Gareca como entrenador de la Selección Peruana. En conferencia de prensa señaló que no fue la mejor manera para que el 'Tigre' cierre su etapa en la bicolor.

"Yo hasta ahora estoy algo shockeado por la partida de Ricardo. El técnico más exitoso de la historia del fútbol de Perú se tuvo que ir de otra manera. Eso Ricardo ya lo comunicó, el sentir de él, lo que le produjo este tema", señaló en conferencia de prensa.

"Desde mi punto de vista, y se lo dije al presidente de la FPF y a la directiva, creo que se pudo manejar de otra manera y que Ricardo no merecía irse de la manera en que se fue. Se fue con la cabeza en alto, pero fallamos en las formas, y las formas son más importantes que otras cosas", agregó Oblitas que se desempeñó como director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

"Nadie puede borrar lo que él (Gareca) ha hecho para el fútbol en los últimos años, lo que significó su presencia acá, una luz para los que estamos inmersos en el fútbol", puntualizó.





Juan Carlos Oblitas fue director deportivo de la FPF. | Fuente: Andina

Comunicado de Juan Carlos Oblitas

"El 13 de junio del presente concluyó mi contrato con la Federación Peruana de Fútbol; sin embargo, hasta la fecha he continuado ejerciendo la función de director deportivo en los distintos temas que fueron surgiendo en los últimos días, por el cariño y respeto que le tengo a la institución.

Desde que mi situación contractual terminó, he tenido siempre la intención y predisposición de continuar en el cargo, para retomar el proyecto que se inició hace más de siete años. Lamento no haber encontrado reciprocidad por parte de la FPF en esta intención, por lo que me toca concluir con esta linda etapa de mi carrera profesional", mencionó Juan Carlos Oblitas a través de un comunicado.





