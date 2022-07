Juan Carlos Oblitas | Fuente: FPF

Este jueves, Juan Carlos Oblitas emitió un comunicado dando a conocer que no continuará ejerciendo como Director Deportivo de la Federación Peruana de Fútbol al no encontrar "reciprocidad" por parte del ente deportivo, pese a que él sí contaba con la voluntad de seguir en el cargo.

Minutos después, se dio a conocer que el también exfutbolista y entrenador peruano brindará una conferencia de prensa para responder a todas las preguntas acerca de su no continuidad y también la de Ricardo Gareca en los días previos.

Según se señaló en el comunicado difundido a los medios de prensa, esta conferencia será este viernes 22 de julio a partir de las 12:00 pm en el hotel Costa del Sol de San Isidro donde el 'Ciego' responderá a las preguntas de la prensa.

Como se recuerda, Juan Carlos Oblitas llegó al cargo de Director Deportivo luego de que el expresidente de la FPF, Edwin Oviedo, lo designara en el 2014 y fue bajo su gestión que se contrató a Ricardo Gareca, así como también trabajó en la renovación del entrenador argentino, siendo una de las partes fundamentales en el camino rumbo al Mundial Rusia 2018 y en la final de la Copa América 2019.





Mensaje de Juan Carlos Oblitas:

En su comunicado, Oblitas indicó: "El 13 de junio del presente concluyó mi contrato con la Federación Peruana de Fútbol; sin embargo, hasta la fecha he continuado ejerciendo la función de director deportivo en los distintos temas que fueron surgiendo en los últimos días, por el cariño y respeto que le tengo a la institución".

Luego, agregó: "Desde que mi situación contractual terminó, he tenido siempre la intención y predisposición de continuar en el cargo, para retomar el proyecto que se inició hace más de siete años. Lamento no haber encontrado reciprocidad por parte de la FPF en esta intención, por lo que me toca concluir con esta linda etapa de mi carrera profesional".