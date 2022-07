Néstor Bonillo y Ricardo Gareca | Fuente: FPF

Ricardo Gareca se despidió esta tarde de la Selección Peruana en una conferencia de prensa, en la que participó Néstor Bonillo, preparador físico del comando técnico del 'Tigre', quien hizo un balance del trabajo realizado a lo largo de estos casi ocho años en la 'blanquirroja'.

"Cuando llegamos a FPF, había varias áreas que no existían y no teníamos muchos datos de futbolistas que habían participado. Oblitas me encargó que el día que nos vayamos quería entregarle a FPF un área de datos para que los CT que nos precedieran tuvieran una base de datos. Iré nombrando las áreas", inició diciendo Bonillo.

Asimismo, Bonillo agregó: "Tengo que agradecer a Edwin Oviedo porque había que contratar profesionales y empresas, requería de inversión y FPF estuvo a la altura para colaborar. La primer área era el área médica. Se hizo una gran inversión para poder traer cantidad de profesionales y equiparla. Quiero agradecer al Dr. Segura. No había nutricionista, se creó área de nutrición".

Se implementó varias áreas en la Selección Peruana

Además, en la misma línea indicó: "El área psicológica tampoco existía. Marcelo Márquez al principio y luego, cuando dejó el lugar, siempre la idea fue tener gente peruana que pueda encaminar esas áreas. Lo reemplazaron 'Juanchi' Cominges y Giaccomo Scarpella. Se creó área de scouting muy valiosa: Tomás y Lucas Argento".

En tanto al trabajo de Scouting, Bonillo agregó: "Área de ciencias aplicadas al fútbol porque todos los datos había que organizarlos. Adrían Baccarini y Juan López. Luego, Eder Benítez y Piero Avilés, que se quedan y están capacitados para seguir con el proyecto".

Ricardo Gareca y su vínculo futuro con el Perú:

Hacia el final, el exentrenador de la Selección Peruana indicó que posiblemente vuelva a visitar nuestro país: "La única intención nuestra es agradecer, porque fueron 8 años muy fuertes en emociones y así es como queremos terminar. Perú, en lo que me depare el futuro, siempre va a ser bien considerado por nosotros, no solo en el trabajo. Tengo compromisos con el país. Es motivo para poder venir. Esa es la respuesta. En este momento no tengo ofrecimientos de ningún lado. Uno lo llama así cuando es algo oficial".