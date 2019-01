Paolo Guerrero volverá a las canchas en abril. | Fuente: AFP

Paolo Guerrero podrá volver a entrenar el 5 de febrero y a jugar el 5 de abril. Y Ricardo Gareca no es ajeno al tema. En una entrevista exclusiva que brindó a RPP, el 'Tigre' se refirió a la posibilidad de que regrese a la Selección Peruana.

"La prioridad es que esté bien, que se ponga bien. Con el nombre ya no se juega más. Él tiene que prepararse bien. Es indispensable que se ponga bien. Así como nos quieren, también nos dejan de querer. El resultado es frío. Te quieren y te dejan de querer. Se acabó esa zona media", aseguró.

El DT bicolor, además, fue claro en que no tienen apuros, pues la prioridad del cuerpo técnico es que los jugadores lleguen bien a las Eliminatorias. "Yo quisiera darle tiempo a los jugadores. No tenemos urgencia de apurarle. Se vienen objetivos muy grandes, tratar de llegar bien a las Eliminatorias. No hay duda de la importancia del jugador, pero nosotros no tenemos urgencia", aseguró.

Al respecto, Ricardo Gareca mencionó que eso no implica que esté descartado para la Copa América. "Lo único que quiero decir es que a cualquier jugador de la Selección Peruana le vamos a dar el tiempo necesario y suficiente para que se ponga bien. Muchos creen que ya no tienen más posibilidades de estar y nosotros los estamos siguiendo, esperando", aclaró.



