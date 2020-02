"Me gustaría creer que no habrán problemas": la preocupación de Gareca sobre el Estadio Nacional | Fuente: RPP

Ricardo Gareca, entrenador de la Selección Peruana, contó en diálogo con 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias que esperará hasta el final una solución al problema de inhabilitación que tiene ahora el Estadio Nacional, escenario que alberga los partidos de la Bicolor.



"No tengo ninguna preocupación desde lo futbolístico. Sí puede ser una preocupación si hay algún inconveniente con jugar en el Estadio Nacional. Me gustaría creer que no vamos a tener problemas al inicio de la Eliminatoria", dijo el exentrenador de Universitario y Vélez Sarsfield.



Además, el estratega argentino afirmó que esperarán hasta el final para saber si pueden jugar en el Nacional. "El Estadio Nacional es la casa de la Selección. Es lo que representa la historia del fútbol peruano. Es el escenario que nosotros elegimos como la continuidad de historia de la Selección. No vamos a tener problemas para el inicio de la Eliminatoria", finalizó.

Está previsto que la Selección Peruana juege el próximo 31 de marzo ante Brasil por las Eliminatorias y mientras tanto el Estadio Nacional no cuenta con el certificado ITSE que otorga el IPD para la realización de eventos deportivos.