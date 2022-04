Ricardo Gareca | Fuente: RPP Noticias

En los últimos días, desde Chile, ha llegado la información que Ricardo Gareca está en los planes de 'La Roja'. Incluso, se habla de una oferta irresistible e imposible de rechazar para el 'Tigre'. ¿Renovará con la Selección Peruana? Esto respondió el técnico de la blanquirroja.

"El tema de renovación no lo hablaría en este momento porque se prórroga automáticamente, en este caso por el tema de la pandemia porque se definió en este año, el contrato nuestro había vencido en término de 2021, pero al prorrograrse la pandemia, automáticamente se prórroga. Ahora, al tener repechaje, hasta el repechaje continúo. Es lo único que me obsesiona a mí. El hecho de enfocarme en esto que es tan importante para todos nosotros.

"Lo único que tengo en la cabeza es eso. No me proyectaría a nada más, no porque no esté adaptado a Perú. Es un país que nos gusta, en el que creemos que podemos hacer trabajo que venimos haciendo y que se puede seguir acentuando más, pero no lo contemplo ahora. Solo contemplo la posibilidad de ganar el repechaje que nos lleve al Mundial. Una vez que termine todo, hay que ver dónde estamos. No existe posibilidad de hablar o mencionar extensión de contrato".

