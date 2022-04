Ricardo Gareca, DT de Perú. | Fuente: AFP

De acuerdo a información de la prensa argentina, Ricardo Gareca es una de las opciones para reemplazar al uruguayo Martín Lasarte en el banquillo de Chile. Este miércoles, el entrenador de la Selección Peruana se pronunció en conferencia de prensa sobre la 'Roja'.

"No voy a opinar. es un honor, por supuesto. De ser verdad, porque no hay una certeza... uno empieza a considerar cuando hay contacto oficial, si no es solo rumor. Por contacto oficial no he tenido nada con nadie, no me permitiría tener un contacto oficial en estos momentos", señaló Gareca.

"En el caso particular nuestro, cuando renovamos con alguien, independientemente me vaya bien o mal o no aceptaría hablar con nadie. No digo que esté bien o mal, o que sea el caso de todos. Es nuestra manera de trabajar. Cuando arreglo, contemplo posibilidades de que me vaya bien o mal. En el momento de firmar contrato, como no tengo certeza, si nos llegara a ir mal debemos enfocarnos en revertir la situación. Pensar en arreglar con otro pais me desenfocaría", agregó el 'Tigre', que también suena como posible DT de Colombia.

"No existe ninguna posibilidad de que yo pudiera llegar a hablar con alguien, ni equipo ni selección. Estamos totalmente enfocados en el repechaje, este gran compromiso que tenemos en este momento", culminó.



Perú trabjará en Europa previo al repechaje

"Probablemente vayamos a fines de mayo a Europa para iniciar el proceso de adaptación. También planificamos tener un partido internacional de suma importancia para nosotros", indicó Ricardo Gareca en relación a la organización de la bicolor de cara al choque ante el ganador de Australia o Emiratos Árabes Undos en junio próximo.









